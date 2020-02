Letošní leden byl v Evropě nejteplejší v historii měření, potvrzují meteorologové

První měsíc roku 2020 byl v Evropě historicky nejteplejším lednem od roku 1981, od kdy probíhá souhrnné evropské měření. Předchozí rekord z roku 2007 překonal přibližně o 0,2 ° C. To sice vypadá jako relativně malý posun, avšak proti průměru z let 1981 až 2010 byl letošní leden teplejší o poměrně citelných 3,1 ° C. Rekord potvrzují i statistiky jednotlivých států, které mnohdy sahají ještě hlouběji do historie.

Průměrné teploty byly obzvláště vysoké ve velkých oblastech severní a východní Evropy. V některých místech byly dokonce o více než 6 ° C nad průměrem z let 1981–2010. Informace přinesla služba Climate Change Service, fungující v rámci programu pro dálkový průzkum Země Copernicus.

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden

Climate Change Service zveřejnila mapu která zobrazuje rozdíly průměrných teplot z letošního ledna ve srovnání s průměrem z let 1981 až 2010. Z obrázku je evidentní, že vyšší teploty byly zaznamenány, až na několik výjimek, prakticky na celé zeměkouli.

Výjimečně vysoké teploty panovaly především na severu a východě evropského kontinentu. Například Norsko zažilo na začátku měsíce vůbec nejteplejší lednový den a celkově byl první měsíc druhý nejteplejší od roku 1900. Erik Solheim hlásí, že v Oslu neklesla ani jeden den teplota pod 0 ° C a za celý měsíc nespadla jediná sněhová vločka. Podobně v jižním Finsku zaznamenali nejteplejší leden od roku 1961.

Nadprůměrné teploty se netýkaly pouze Evropy, ale rozšířily se téměř po celém Rusku. To samé platí i pro většinu území Spojených států a východní Kanady, Japonsko, část východní Číny a jihovýchodní Asie, Nový Jižní Wales v Austrálii a pro část Antarktidy.

Nižší než obvyklé teploty panovaly zejména v Karpatské pánvi a v několika částech jižní Evropy. Chladněji bylo také na Aljašce, na severozápadě Kanady a v severní části Afriky. V menší míře byly podprůměrné teploty zaznamenány jen v několika dalších regionech.

Přehlídka rekordů

Při pohledu na publikovaná data můžeme konstatovat, že leden 2020 byl z globálního hlediska:

o 0,77 ° C teplejší než průměrný leden v letech 1981–2010, čímž se stal nejteplejším lednem v tomto období;

o 0,03 ° C teplejší než leden 2016, který držel dosavadní rekord;

o téměř 0,2 ° C teplejší než leden 2017, který nyní drží pozici třetího nejteplejšího ledna;

A jak se liší globální a evropské teplotní anomálie? Poměrně hodně, protože leden 2020 byl z pohledu Evropy:

o 3,1 ° C teplejší než průměrný leden v období 1981–2010;

o přibližně 0,2 ° C teplejší než leden 2007, který dosud držel rekord.

Také v krátkodobém hledisku je zjevné, že průměrné teploty za dvanáctiměsíční období od února 2019 do ledna 2020 byly značně nad průměrem z let 1981 až 2010. Můžeme tedy konstatovat, že leden 2020 pokračoval tam, kde skončil rok 2019, který byl dle klimatologů druhým nejteplejším rokem za posledních 140 let.