Letoun Tupolev Tu-160 překonal světový rekord v délce letu – zvládl 25 hodin bez mezipřistání

Ruský nadzvukový strategický bombardér Tupolev Tu-160 se kromě dalších vlastností vyznačuje dlouhým doletem. V roce 2010 stanovil rekord v délce letu, který činil 24 hodin a 24 minut, jež zůstal dlouhých deset let nepřekonán.

Nyní se situace změnila, avšak nikoli zásadně – nový světový rekord v doletu a délce letu bez mezipřistání pro letadla této třídy má od 21. září 2020 hodnotu 25 hodin. Získaly ho dva Tupolevy Tu-160 pilotované generálmajorem Olegem Bechelem a podplukovníkem Sergejem Volkovickým, informuje The EurAsian Times.

25 hodin ve vzduchu

Velitel ruských vzdušných a kosmických sil Sergej Kobylaš dle agentury Tass uvedl, že stroje během 25 hodin uletěly vzdálenost více než dvacet tisíc kilometrů. Ačkoli je Tu-160 schopen překonat rychlost Mach 2 (tj. 2450 km/h), během rekordního letu se z důvodu úspory paliva pohyboval rychlostí běžného dopravního letadla.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že bombardéry přelétaly nad neutrálními vodami Severního ledového a Tichého oceánu a také nad Mořem Laptěvů, Východosibiřským, Karským, Čukotským a Barentsovým mořem. Bombardéry vzlétly a přistály na letišti Engels v Saratovské oblasti.

„Strategické bombardéry Tu-160 nesoucí střely byly na určitých úsecích trasy doprovázeny stíhacími letouny Su-35S a dalšími zahraničními letadly,“ uvedlo ministerstvo obrany. Dodalo, že stroje třikrát tankovaly ve vzduchu ze šesti létajících tankerů IL-78. Let ruských bombardérů probíhal v přísném souladu s mezinárodními pravidly o užívání vzdušného prostoru.

Ani po 30 letech nepatří do šrotu

Tu-160 byl poprvé uveden do provozu v roce 1987 a jde o nejrychlejší, největší a nejtěžší bombardér, jaký byl kdy postaven. Přestože jde o více než třicet let starý stroj, Rusové ho rozhodně nemíní dát do šrotu. Nedávno oznámili plánovanou modernizaci, která by měla zahrnovat vylepšené motory a avioniku.

Bombardér může nést dvanáct strategických střel s plochou dráhou letu Kh-55MS s maximálním doletem 3000 kilometrů a je vyzbrojen 200kt jadernou hlavicí. Může nést i ruskou hypersonickou střelu Kh-15P, která má dolet až 200 km.