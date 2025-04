Levné elektrokolo s extrémním dojezdem. Fiido Titan díky jednoduchému triku ujede 347 km

Fiido Titan Fat Tire Touring Ebike je vlastně docela normální čínské elektrokolo. Ale prodává se také v setu Long Range se dvěma dalšími bateriemi, které se vezou na nosiči. A to se pak začínají dít věci. Výrobce tvrdí, když se sečte energie uložená ve všech třech akumulátorech, dojezd vyšplhá až na 347 km. To je víc, než slibuje kde který elektromobil. Nutno dodat, že to je v Eco režimu s nejmenší přípomocí motoru. V režimu Turbo jsme na polovičním dojezdu.

Na Titan jsem narazil, když jsem před pár týdny psal o jiném kole s extrémním dojezdem. Optibike R22ET Everest ujede dokonce 482 kilometrů na jedno nabití, ale s daní a dopravou stojí více než půl miliónu korun. Výkony, schopnosti, průchodnost terénem a kvalita komponent jsou u amerického kola na vyšším levelu, ale když si vymyslíme veličinu cena/dojezd, tak čínský extrémista vychází daleko výhodněji.



Jak z kola s dojezdem 116 km udělat kolo s dojezdem 347 km? Vlastně docela jednoduše – přidáte baterie. Vyměňovat je musíte ručně.

Stojí totiž jen 2 397 eur, což je 60 tisíc korun, cena ve světě elektrokol nikterak výjimečná. Fiido má evropské sklady, takže cena je konečná. Poštovné je zdarma a kolo by mělo přijít do týdne. Výrobce dává 30 dní na vyzkoušení se zárukou vrácení peněz a záruka je dvouletá.

347 kilometrů a dvě výměny

Způsob, jakým Titan dosahuje extrémního dojezdu, není příliš sofistikovaný – baterie na nosiči nejsou připojené. Jakmile vybijete tu v rámu, musíte ji ručně vyměnit za nabitou z nosiče.

Samotné kolo váží nemalých 33,5 kg, každá baterie přidá 4,3 kg, v plné polní to vychází na 46 kg, nosnost je 200 kg. Motor má výkon 250 W a točivý moment 55 Nm. Kupodivu je v nabídce i modelový rok 2024, jehož motor má při stejném výkonu 70Nm. Značku motorů výrobce neuvádí.

Rám je hliníkový, v kombinaci s dodávanými nosiči a zmíněným dojezdem si přímo říká o dálkové cestování. Široké pneumatiky na 26" kolech zase slibují dobrou průchodnost terénem, sám výrobce kolo označuje za dvoukolové SUV.