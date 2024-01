Líbí se vám Cybertruck? Oficiálně ho Tesla do Evropy nedostane, ale můžete si jej přivézt sami

Tesla Cybertruck zamířil mezi první zákazníky ve Spojených státech na začátku prosince a zároveň s tím se vyrojily mnohé spekulace o dostupnosti v Evropě. O několik týdnů později je stále pravděpodobnější, že Tesla jej na starý kontinent nebude oficiálně dodávat.

Gilotina na kolech

V prvé řadě není vůbec jasné, jak dlouho bude Tesla startovat masovou výrobu, která by pokryla domovský trh. Musk slibuje výrobu až 250 000 kusů ročně za několik let, aktuální výroba ale bude řádově níže. I kdyby tak nestály v cestě další překážky, výrobní kapacity Tesly by v dalších letech pravděpodobně na pokrytí evropského trhu nestačily. Rozjíždění evropské výroby rovněž není příliš pravděpodobné.

Mnohem závažnějšími překážkami ale bude bezpečnost vozidla, která bude v hledáčku evropských regulátorů. V prvé řadě to budou ostré hrany vnější konstrukce, které nebudou splňovat jednoduchou evropskou normu, která požaduje minimální rádius vnějších hran 3,2 mm. V kombinaci s nerezovou ocelí tak půjde o nebezpečné hrany především pro chodce a cyklisty. Tento problém avizoval viceprezident Tesly pro nizozemský Top Gear.

Ostatně ani samotný materiál pravděpodobně nebude splňovat evropské regule – například u kapoty jsou vyžadovány prvky pasivní i aktivní ochrany, které se starají o tlumení nárazů při sražení chodce. Ty pracují jak s pružnými materiály, tak dalšími technologiemi jako je tzv. aktivní kapota, která se při nárazu o několik centimetrů zvedne tak, aby vznikl další tlumicí prostor. Tesla tuto možnost nabízí třeba u Modelu S, v případě Cybertrucku se mi takovou informaci nepovedlo dohledat.

Smrtící pickupy

Přerostlé osobní automobily typu amerických pickupů/trucků a SUV jsou trnem v oku pro evropské byrokraty dlouhou dobu. Před čtyřmi lety dokonce od Evropské rady pro bezpečnost v dopravě vzešel návrh na zákaz těchto aut ve městech. Není se ale čemu divit, mnohé studie již dokázaly, že tyto vozidla jsou pro chodce a cyklisty mnohem větším rizikem než menší vozy. Poslední rozsáhlou studii vydala belgická instituce VIAS, která analyzovala asi 300 tisíc nehod z let 2017 až 2021. Závěry jsou jasné – u velkých pickupů je o 200 % vyšší šance na smrtelné zranění než u menších automobilů.

Roli tady hrají jak rozměry či hmotnost, tak špatný výhled z takového automobilu. Řidiči a řidičky v SUV či vysokých pickupech mají velký mrtvý úhel před automobilem, který jim skrývá několik metrů prostoru. To vede k fatálním střetům, které známe i z Česka.



Porovnání rozměrů Cybertrucku a Fabie čtvrté generace. Pickup Tesly má na délku 5,7 m, šířku 2,4 m a výšku 1,8 m. Horní hrana kapoty je ve výšce asi 1,1 m

Nebylo by tak překvapivé, kdyby se pravidla pro provoz těchto vozidel v následujících letech zpřísňovala. Nemuselo by jít přímo o zákazy, ale o další požadavky na pasivní i aktivní ochranu. Mohlo by jít například o povinný systém nouzového brždění AEB, který je stále pouze volitelnou výbavou, byť jde o jeden z nejúčinnějších prvků ochrany chodců a cyklistů.

Vedle chodců a cyklistů jsou však vysoké pickupy při srážkách nebezpečnější i vůči dalším vozidlům. Kvůli velké světlé výšce při střetu zasahují části automobilů, které nemusí být pro pohlcování nárazů konstruovány, deformační zóna tak nemusí být využita efektivně a škody na zdraví mohou být větší.

Konkrétně u Cybertrucku experti zmiňují robustnost karoserie, kterou sice prozatím neověřila žádná z běžných evropských institucí, obrázek si však můžeme udělat z crashtestů, které Tesla zveřejnila. Při nárazech tak má docházet k menším deformacím, což může být opět důvod pro vyšší riziko pro další vozidla při střetu. Není tak jisté, zda by svými deformačními zónami Cybertruck při potenciálním vstupu na evropský trh vyhovoval.

Neoficiálně to půjde

I když Tesla nebude moci Cybertruck na evropský trh dodávat oficiálně, skrze další dovozce nebo individuálními cestami se sem automobil jistě dostane. A i když nebude mít potřebná schválení pro provoz na evropských silnicích, bude jeho používání legální.

Pro dovoz takových vozidel je totiž připraven institut IVA (Individual vehicle approval), který je do české legislativy transponován jako Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla. Bez této možnosti by na našich silnicích nemohly jezdit například největší modely pickupů Dodge RAM. I v jejich případě jde především o bezpečnost vůči dalším účastníkům silničního provozu. Většina výtek týkající se rozměrů, hmotnosti nebo zrychlení Cybertrucku tak bude platit i pro tyto konvenční pickupy.