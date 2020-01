Líbil se vám DeLorean z trilogie Návrat do budoucnosti? Příští rok se začne znovu vyrábět

Patříte-li k fanouškům dobrodružné sci-fi trilogie Návrat do budoucnosti, pak vám jistě nemusíme podrobně představovat automobil DeLorean. Tento vůz hrál ve všech dílech roli stroje času, díky kterému se hlavní hrdinové podívali do budoucnosti i do minulosti.

Sportovní vůz DeLorean DMC-12 SCHUH, vyráběný v letech 1981 až 1983, je jediným modelem automobilky, která v roce 1982 vyhlásila bankrot. Mezi jeho charakteristické prvky patří ocelově šedá karoserie z nerezu či dveře vyklápějící se nahoru.

DeLorean se vrátí z minulosti

Obnovení produkce DeLoreanu bránila především legislativa. Jak informuje web Interesting Engineering, americká Národní správa bezpečnosti silničního provozu (NHTSA) konečně vydala předpisy, které automobilce umožní znovu začít vyrábět toto ikonické vozidlo.

Automobilka DeLorean Motor Company zastavila výrobu modelu DMC-12 SCHUH před bezmála dvaceti lety. Před čtyřmi lety sice uvedla, že plánuje zahájit výrobu, nicméně poté nastalo ticho a od té doby firma neuvolnila žádné další podrobnosti.

Nutno podotknout, že za původním zastavením výroby nestálo rozhodnutí automobilky, ale legislativa. Ta byla změněna v roce 2015 novým zákonem, který dovoluje výrobcům aut vyrábět až 325 automobilů ročně bez dodržování moderních bezpečnostních předpisů.

Nejhorší bylo čekání

Vše ale zůstalo viset na Národní správě bezpečnosti silničního provozu, pro kterou měla vyšší prioritu pravidla pro autonomní vozy. Nečinnost nakonec vyústila v žalobu podanou loni v říjnu asociací SEMA (Speciality Equipment Market Association). NHTSA pak konečně vydala příslušné předpisy, díky kterým návratu DeLoreanu stojí v cestě již jen rutinní legislativní kolečko.

Fanoušci DeLoreanu mohou očekávat aktualizovanou verzi svého oblíbeného automobilu. V plánu je především nový motor s výkonem 350 koňských sil, ale také moderní vybavení interiéru včetně kvalitnějšího zvuku a širších možností konektivity.

Je takřka jisté, že ikonický vzhled automobilu zůstane i 40 let po jeho premiéře zachován. Cenovka nového vozu by se mohla pohybovat kolem 100 000 dolarů, což je v přepočtu asi 2,77 milionů korun včetně DPH. Skutečnost, že se DeLorean Motor Company připravuje na zahájení výroby omezené série DeLoreanu, již potvrdil i viceprezident firmy James Espey.