Lidé by v budoucnosti mohli žít v podzemních městech. První taková již vznikají

Řada odborníků se domnívá, že v důsledku klimatických změn se v budoucnosti některé oblasti naší planety zahřejí natolik, že už v nich nebude možné žít. Nebo minimálně ne na povrchu.

Pokud k tomu skutečně dojde, miliony lidí se ocitnou bez domova a budou inklinovat k migraci. Stále více vědců a designových odborníků však tvrdí, že lepším řešením by v takové situaci mohl být přesun do podzemí. Plyne to z článku publikovaném na serveru OneZero.

První taková městečka přitom již existují. Ukázkovým příkladem může být australské Coober Pedy, kde se domy běžně nacházejí v hloubce několika metrů pod povrchem. Díky tomu jsou jejich obyvatelé chránění před nesnesitelným pouštním horkem.

Architekt Esteban Suárez má však vizi skutečně obřích měst s mrakodrapy – pouze otočenými vzhůru nohama. „Myslíme si, že by to bylo velmi zajímavé,“ konstatoval.

Aby realizaci tohoto snu urychlil, Suárez navrhl tzv. Earthscraper. Ten chtěl původně postavit v centru Mexico City a to primárně pro osoby s nízkými příjmy, které jsou nuceny dlouho dojíždět do práce. Jmenovaná metropole však jeho projekt neschválila, neboť by prý narušil kulturně i historicky významná místa.

Titulní foto: Nicholas Jones, CC BY 2.0