Lidé nad 50 let, kteří nevydrží stát na jedné noze aspoň deset sekund, čelí dvakrát vyššímu riziku úmrtí

Na první pohled banální zkouška – postavit se na jednu nohu a vydržet deset vteřin – se ukazuje být jedním z nejpřesnějších indikátorů biologického věku a celkového zdraví. Vědci sledovali 1702 osob ve věku 51 až 75 let a zjistili, že ti, kteří neudrželi rovnováhu ani těch pár sekund, měli v následujících sedmi letech o 84 % vyšší riziko úmrtí. Tento test si každý může zkusit udělat doma – zcela samostatně, bez trenéra a přístrojů.

Naše schopnost udržet rovnováhu je mnohem komplexnější, než si často uvědomujeme. Není to jen o svalech, ale také o tom, jak mozek zpracovává signály z očí, vnitřního ucha a tzv. proprioceptivního systému – to je ten, který nám umožňuje i se zavřenýma očima vědět, kde máme končetiny. Když se kterýkoli z těchto systémů porouchá, začneme ztrácet stabilitu. A právě to se s přibývajícím věkem děje – všechny tyto schopnosti slábnou.

Nejnovější studie ukazují, že schopnost udržet stabilitu klesá rychleji než třeba síla úchopu nebo rychlost chůze. U lidí nad 50 let je právě délka výdrže stání na jedné noze nejcitlivějším ukazatelem stárnutí nervosvalového systému. Přitom rozdíly mezi muži a ženami nejsou významné – stárneme v tomto ohledu všichni podobně.

Rovnováhu ovlivňuje věk i nemoci

Nejcitlivěji se to projevuje při stání na méně používané, tedy nedominantní dolní končetině, protože výdrž na této noze klesá rychleji. Vědci z Mayo Clinic a dalších institucí proto důrazně doporučují zařadit tento jednoduchý test do běžných preventivních prohlídek pro lidi nad 50 let.

Jednoduchý test stability

Proč je stabilita tak klíčová? Protože její ztráta je často prvním krokem k mnohem vážnějším zdravotním problémům. Pády patří u starších osob k nejčastějším příčinám hospitalizací a dalších komplikací, včetně zlomenin či ztráty soběstačnosti.

Kromě věku hrají roli i další faktory jako obezita, srdeční onemocnění nebo diabetes, které rovnováhu dále zhoršují. Horší stabilitu mohou způsobit také některé nemoci – například Parkinsonova choroba, demence, cévní mozková příhoda, infekce vnitřního ucha či autoimunitní onemocnění.

Vydržíte na jedné noze 10 sekund?

Každý třetí člověk nad 65 let zažije ročně pád, jehož následky mohou být fatální. Pokud dotyčný ztratí jistotu, často se začne pohybu vyhýbat – a tím jen zrychlí ztrátu svalové síly i koordinace. Funguje to jako začarovaný kruh. Prevence pádů je proto klíčovou součástí péče o seniory a jednoduché testy stability mohou pomoci včas odhalit riziko.

Dobrá zpráva ale je, že balanc lze trénovat. A to velmi jednoduše. Chůze po čáře nebo cvičení na nestabilních plochách posilují nejen svaly, ale i nervová propojení potřebná pro udržení stability. Postavte se každý den na jednu nohu – třeba při čištění zubů. Cvičte jógu, Tchaj-ťi, nebo zkuste chodit po čáře jako provazochodec. Efekt je podobný jako u posilování svalů – čím víc trénujete, tím déle si schopnost udržet rovnováhu udržíte.

Pokud tedy chcete zjistit, jak na tom opravdu jste, zkuste se každé ráno postavit na jednu nohu (volná noha opřená o stojnou, ruce podél těla, pohled vpřed) a stopněte si čas. Jestliže vydržíte aspoň 10 sekund, jste na dobré cestě. Pokud ne, je nejvyšší čas začít s tréninkem rovnováhy. Tento jednoduchý test vám může zachránit nejen zdraví, ale dost možná i život.