Lidé nepodléhají konspiračním teoriím kvůli bizarním tvrzením. Zásadní roli hraje pocit sounáležitosti

Konspirační teorie bývají často vysvětlovány jako důsledek iracionality či problematických povahových rysů jednotlivců. Jeden z nejnovějších a nejdůkladnějších výzkumů v této oblasti ale ukazuje, že realita je daleko složitější. Nejde jen o „naivní důvěřivost“, jak se někdy může zdát. Lidé se k těmto teoriím přiklánějí hlavně proto, že jim poskytují komunitu, pocit sounáležitosti a možnost zapojit se do společného hledání odpovědí na nelehké životní otázky.
Vědecký tým složený ze sociologů a marketingových odborníků z Bathu a Dublinu se rozhodl nahlédnout přímo „do terénu“. Analyzovali nejen internetová fóra, ale vydali se i mezi lidi. Sledovali především čtyři velká témata: konspirační narativy kolem 5G sítí, pandemie covidu-19 a očkování, urbanistické koncepty „patnáctiminutových měst“ a nízkodopravních zón a oblasti alternativního zdraví. Okrajově se setkali i s teoriemi o ploché Zemi.
Vědci zkoumali zastánce konspiračních teorií
V letech 2017 až 2022 se účastnili veřejných setkání, konferencí i protestů a zároveň vedli rozhovory s jednotlivci, kteří popisovali své „probuzení“. Takto nasbírali desítky hloubkových rozhovorů, stovky stran poznámek a dokumentaci v podobě fotografií či letáků (konkrétně se jednalo o 32 rozhovorů se 23 účastníky, 362 stran poznámek a 105 fotografií).
Letáky rozdávané na akci Swansea proti 5G
Odborníky zajímalo hlavně to, jak se z osobní nespokojenosti nebo krize rodí přesvědčení, že za vším stojí tajná skupina, a jak se tato individuální zkušenost mění v kolektivní hnutí. Využili k tomu tzv. teorii rezonance, kdy zkoumali, jak určitý příběh „zarezonuje“ u lidí emocionálně, pak jak se upevní ve skupině a nakonec přeroste v aktivistické chování. Výsledkem bylo popsání tří fází: emocionální, epistemické (poznávací) a aktivistické.
Jinými slovy: nešlo o to zjistit, zda jsou konspirace pravdivé či nepravdivé, ale jak sociální procesy dělají z jednotlivých „probuzení“ kolektivní sílu schopnou pořádat demonstrace a někdy i ničit infrastrukturu. Tento přístup ukázal, že konspirační teorie jsou pro mnoho lidí spíš zdrojem sociální identity a soudržnosti než jen katalogem bizarních tvrzení.
Zlomovým momentem je „okamžik probuzení“
Představa osamělého podivína, který po nocích v záři monitoru odhaluje světová spiknutí, je spíše filmovým klišé. Výzkumy ukazují pravý opak. Lidi ke konspiračním teoriím nepřivádí naivita, ale touha po společenství a aktivismu. V době, kdy se vytrácejí tradiční místa pro setkávání, nabízejí tyto skupiny pocit soudržnosti, který mnozí postrádají.
Zásadní roli hraje pocit sounáležitosti
Na začátku cesty ke konspiracím často stojí osobní trauma. Ztráta zaměstnání, smrt blízké osoby či jiný otřesný zážitek může vyvolat hlubokou nedůvěru vůči autoritám, ať už jde o stát, nebo třeba lékaře. Tento pocit křivdy a hněvu spouští aktivní hledání odpovědí. Takový člověk mívá dojem, že oficiální vysvětlení nestačí a že skutečná příčina jeho neštěstí musí být skrytá.
Tento zlomový moment, kdy jedinec dospěje k přesvědčení, že za vším stojí tajné mocenské skupiny, vědci nazývají „probuzením“. Svět se náhle zdá srozumitelný, jako by se v hlavě rozsvítilo. Konspirační teorie nabídne jednoduchého viníka pro složité problémy, ať už jde o pandemii, nebo ekonomickou krizi. Tento dojem prozření je nesmírně silný a velmi přitažlivý.
Zásadní roli hraje podpora komunity
„Probuzení“ ale málokdy probíhá o samotě. Díky internetu lidé rychle nacházejí skupiny, kde se jejich nové přesvědčení sdílí, posiluje a rozvíjí. Diskuze v online chatech či setkání v sálech a restauracích dokážou dodat nadšení a dojem, že dotyčný „vidí svět konečně správně“. Atmosféra společného objevování a sdílení bývá natolik silná, že dokáže nahradit i tradiční sociální vazby. Komunita těmto lidem poskytuje podporu a pocit, že jsou součástí něčeho většího a důležitého.
V takovém prostředí získává pojem „dělat si vlastní výzkum“ poněkud zvláštní význam. Nejde o vědecký postup, ale o sbírání článků, videí či polovědeckých studií, které zapadají do již přijatého rámce. Paradoxně tak lidé získávají pocit odbornosti a hrdinské role „odhalovačů pravdy“. Komunita je v tom podporuje a povzbuzuje. To posiluje sebevědomí a z laika se tím stává expert a hrdinný detektiv, který odhaluje to, co ostatní nevidí.
Kromě toho je na konspirační teorie napojený celý ekosystém lidí, kteří na nich vydělávají. Může se jednat například o prodej knih, doplňků stravy, přednášek či zboží. To je velmi důležitý aspekt, který ukazuje, že kromě hledání komunity zde hraje roli i byznys.
Od sdílení informací je už jen krůček k činům. Hněv a pocit odhalené křivdy se snadno přetaví v aktivismus. Komunity se organizují, pořádají protesty, ničí vysílače nebo blokují dopravu. Pocit, že konečně něco dělají, je pro mnohé naplňující. Často to však končí nejen poškozeným majetkem, ale i trestním stíháním a zpřetrhanými vazbami s rodinou a přáteli.