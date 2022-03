Lidé přistanou na Marsu v roce 2029. Alespoň podle Elona Muska

CEO SpaceX Elon Musk se na Twitteru nedávno opět pokusil předpovědět, kdy lidé přistanou na Marsu. Podle jeho názor se tak stane za sedm let, tedy v roce 2029.

Připomeňme, že původním cílem úspěšného vizionáře bylo vyslat astronauty na rudou planetu již v roce 2024. Loni v prosinci pak tuto ambiciózní misi plánoval pro rok 2026.

Pokud by se mu skutečně podařilo uskutečnit cestu na Mars v roce 2029, bylo by to mimochodem přesně 60 let poté, co člověk poprvé stanul na Měsíci.

CNET nicméně v dané souvislosti poznamenal, že pokud se toto datum posune ještě o něco do budoucnosti, nelze vyloučit možnost, že Muska nakonec předstihne NASA. Počítat je navíc nutné i s dalším silným hráčem – Čínou.

Samozřejmě nelze říct, jak přesný tento nejnovější odhad je. Ostatně, nyní je již jasné, že žádný z těch předchozích nevyjde – mj. kvůli byrokratickým průtahům ze strany Federal Aviation Administration (FAA).