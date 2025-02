Lidská maska ze speciálního polymeru mění barvu i tvar. Vědce inspirovala jedovatá ryba a Terminátor

Masky pro dokonalou změnu identity patří neodmyslitelně k inventáři každého dílu filmové série Mission Impossible. Využívají je jak hlavní hrdinové v čele s Ethanem Huntem, tak i jejich zlotřilí protivníci. Filmoví scénáristé obvykle předepíší výrobu latexových masek pomocí 3D tisku. Ty jsou však zcela statické a fungovaly by jen ve filmu.

Kam se posouvá reálný výzkum v oblasti maskování a nápodoby lidské tváře ukazuje studie čínských vědců vedených Jun Zouem z Če-ťiangské univerzity v Chang-čou. Výsledky vývoje masky nové koncepce publikoval vědecký časopis Science Advances.

Terminátor inspiroval vědce z Chang-čou

Autoři přiznávají inspiraci silně proměnlivými postavami sci-fi žánru. Zmiňují například agenty z filmové série Terminátor, kteří jsou vyrobeni z „tekutého kovu“ a mohou se proměňovat podle libosti. Nezapomínají na Mystique z X-Men Apocalypse, která dokáže měnit svůj organismus na buněčné úrovni a není pro ni problém proměnit se na kohokoli včetně otisků prstů a vzoru duhovky oka.

Maska z pružného polymeru v akci:

Zouovi a jeho kolegům je evidentně líto, že je to možné jen ve sci-fi. V reálném životě bývají snahy o dokonalé maskování neúspěšné. Čínské vědce by neuspokojila ani technologie z Mission Impossible, protože kdo si takovou masku natáhne, ten už s ní pak nic neudělá, i kdyby potřeboval změnit vizáž k záchraně života. „Tekuté“ masky jsou podle nich proto mnohem lepší.

„Mnohé organismy dosahují maskování a změny vzhledu deformací kůže a změnou barvy,“ konstatují Zou a spol. „My představujeme reprogramovatelnou chemicko-kapalinovou kůži, která je schopna deformace podobně jako kůže ryby čtverzubce a mění barvy podobně jako kůže chameleona.“

Tetrodotoxin a chromatofory

Čtverzubci (Tetraodon) jsou známí především díky jedu tetrodotoxinu, který patří k nejprudším v celé živočišné říši. Ryby si ho nevyrábějí samy. Získávají ho od bakterií, jimiž se nakazí v útlém mládí od dospělých čtverzubců. Čtverzubci patří k vyhlášeným pochoutkám. Při přípravě ryby si však musí dát kuchař pozor, aby maso nepotřísnil vnitřnostmi nebo kůží, protože ty jsou bohaté na tetrodotoxin.



Čtverzubec

Konzumentům porce kontaminované jedem hrozí smrtelná otrava. U správně upravené ryby je v mase jedu minimální množství, jež vyvolává při jídle šimravé pocity na jazyku. Právě tenhle zážitek si gurmáni u čtverzubce vysoce cení. Pro masku měnící vzhled je důležitá jiná schopnost čtverzubců. V ohrožení dokážou nasát velké množství vody a nafouknout tělo. Snaží se tak zastrašit nepřátele. Pomáhá jim v tom velmi pružná kůže, která se roztáhne a přizpůsobí se změněnému tvaru těla.

Autoři masky se inspirovali také kůží chameleona, který mění barvu v reakci na okolní teplotu, ale i za účelem komunikace s ostatními chameleony. Pod povrchovou průhlednou vrstvou kůže leží tři další vrstvy se specializovanými buňkami, tzv. chromatofory. Ty obsahují váčky s různými druhy pigmentu. V nejhlubší vrstvě se nacházejí melanofory s hnědým melaninem.



Změna barvy buňky nahromaděním pigmentu

Nad nimi leží vrstva iridoforů s modrým pigmentem a ještě výše pak xantofory a erytrofory, které obsahují žluté a červené pigmenty. Normálně jsou pigmenty uzavřeny ve váčcích uvnitř chromatoforů. Na změny teploty těla nebo nálady reaguje nervový systém zvířete podrážděním chromatoforů tak, aby expandovaly nebo se smrštily a změnily tak barvu kožní buňky. Souhrou chromatoforů ve všech vrstvách kůže vytváří chameleon pestrou škálu barev a vzorů.

Technické řešení

Nafukovací kůži čtverzubců napodobili vědci pružným polymerním materiálem protkaným sítí kanálků vyplněných roztokem čpavku. Při zahřátí se z roztoku uvolňuje plynný čpavek a elastické kanálky roztahuje. Daná oblast masky tak nabývá na objemu. Naopak, při ochlazení se čpavek rozpouští a vrací se do roztoku. Roztažené kanálky se proto smršťují a vrací se jim původní tvar. Výhodou tohoto systému je nezávislost na pumpách a tichý provoz.

Změna barvy je zajištěna chemickými reakcemi v mikrokapslích naplněných látkami měnícími barvu v závislosti na teplotě. Také změna barvy masky je rozdmýchávána teplem a brzděna ochlazením. K ohřevu vybrané části masky slouží síť jemných kanálků vyplněných tekutým kovem. Nezávislý ohřev vrstev masky, jež zajišťují změny tvaru, a ohřev vrstev určujících barvu masky, řídí programovatelná jednotka, kterou nosí člověk u pasu.



Jak vyrobit next-gen masku

Mnohovrstevný materiál masky je pevný a pružný. Na tom se nic nemění ani při opakovaných ohřevech a ochlazeních. Možnosti materiálu demonstrují čínští vědci na videích přiložených k elektronické verzi jejich publikace v Science Advances.

Dětské nemoci nové technologie

Zou a spol. počítají s využitím technologie nejen u lidí, ale také u robotů, kteří by pak měli na lidi působit mnohem přirozenějším dojmem. V rámci své studie naprogramovali masku pro robota tak, aby měnil výraz tváře. Robot zvedá obočí, usmívá se, mrká, a také pohledem sleduje dění kolem. Zajímavou ukázku využití masky předvedli vědci ze Zouova týmu v testu s automatickým rozeznáváním tváří.

Člověku s maskou naprogramovanou na vzhled osoby, která nemá povolen přístup do místnosti, automatický identifikační systém dveře neotevře. Když ale osoba nastavení vzhledu masky změní, je bez problémů vpuštěna. Systém ji identifikoval jako člověka s oprávněním ke vstupu.

Zou a jeho spolupracovníci jsou daleko tvrzení, že by s jejich maskou Ethan Hunt udělal díru do světa. Naopak, zřejmě by byl bleskově odhalen. V závěru studie vědci píší: „Tato studie je pouze předběžným testem koncepce masky umožňující změnu obličeje. Stále u ní narážíme na určitá omezení.

Měkká maska vypadá relativně realisticky na statických snímcích, ale když ji nosí skutečná osoba, mohou ji ostatní lidé odhalit kvůli absenci změn ve výrazu. To zároveň přináší i výhodu v tom, že nedojde k žádným etickým a morálním sporům o využití něčí identity. Plynný amoniak i amoniak v roztoku je v masce dobře utěsněný, ale stále existuje riziko, že mu bude člověk vystaven, a je nutné ho před únikem čpavku dobře chránit. V budoucnu budeme hledat bezpečnější technologie pro deformaci měkké masky. Rychlost změny barvy a její ovladatelnost je nutné zvýšit.

Navzdory všem dětským nemocem pokládá čínská studie základy pro velmi pokročilý, dynamický systém maskování. Možnost regulace tvaru a barvy obličeje pomocí měkkých masek by mělo najít uplatnění při konstrukci humanoidních robotů. Napomohlo by to jejich pozitivnímu přijetí při interakcích s lidmi. Přednostními odběrateli „tekutých“ masek však budou asi zpravodajské služby, policie a další podobné instituce.