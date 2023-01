Lidstvo je na kontakt s mimozemšťany žalostně nepřipraveno. Alespoň podle vědců ze SETI

Vědci z nedávno otevřeného centra SETI Post-Detection Hub varují, že lidstvo je zatím na kontakt s mimozemskou civilizací žalostně nepřipraveno. Což je něco, co se musí urychleně změnit.

„Podívejme se, jaký nepořádek jsme udělali, když udeřil COVID. Byli bychom jako bezhlavá kuřata,“ uvedl počítačový lingvista John Elliott v rozhovoru pro The Guardian.

„Nemůžeme si dovolit být špatně připraveni – vědecky, společensky a politicky bez kormidla – na událost, která může nastat kdykoli a kterou si nemůžeme dovolit špatně managovat,“ dodal.

Chybí zavedené strategie a scénáře

Co nutně potřebujeme jsou prý zavedené strategie a scénáře, které nám umožní pochopit co v takové situaci udělat i jak přesně to udělat.

Na rozdíl od řady jiných odborníků je Elliott přesvědčen o tom, že pokud se s námi mimozemšťané skutečně někdy pokusí navázat komunikaci, měli bychom jim rozhodně odpovědět.

„Bude to taková příležitost spojit se, pokud tam venku jiná inteligence skutečně je, přičemž vše nasvědčuje tomu, že tam být musí,“ konstatoval.