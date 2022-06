Lidstvo vypěstovalo první živou kůži na robotickém prstu, která se umí hojit

Zdá se, že humanoidní roboti budou jednou páchnout stejně jako lidé, když se zpotí na schodech, a krvácet, když se poperou. Výzkumníci z Tokijské univerzity totiž úspěšně kultivovali umělou živou kůži na robotickém prstu.

K čemu je to dobré? Zaprvé, humanoid obalený silikonovou gumou nevypadá jako člověk, ale spíše jako erotická pomůcka. No a za druhé, když kus takové gumy odpadne, robota musíte odvézt do servisu a znovu ho celého obalit. Pokud jej ale pokryje živá kůže se schopností regenerace, poranění se zahojí podobným způsobem jako u člověka.

Toto je ale zatím vzdálená budoucnost – teď jsme totiž zatím dokázali jen v laboratoři, kultivační misce a na jednom jediném umělém prstu.

Kolagen a kultivace kožních buněk

Tým nejprve v misce na umělé kostní konstrukci vypěstoval škáru (dermis), čili střední pojivovou tkáň kůže. Pomohl kolagenový hydrogel a živé vazivové buňky (fibroblast), které jej prorostly. Na povrch pak vědci vysázeli živé pokožkové buňky (keratinocyt).



Kultivace umělého prstu

Ty se po povrchu začaly skutečně šířit a vytvořily zde velmi jednoduchou ochranu vnitřních tkání. Zároveň ale dostatečně silnou, aby neprskla, když výzkumníci prst ohnuli. Už toto by byla ohromná senzace, tým pod vedením dua Kawai/Takeuchi chtěl ale vyzkoušet i schopnost regenerace.

Když prst nařízli skalpelem a ránu překryli vrstvičkou kolagenu, během týdne se zahojila – pomohl uměle vyživovaný fibroblast a keratynocyt.



Když prst nařízli a zalepili kolagenovou náplastí, rána se zahojila v živném roztoku

Základní formou kůže to ale nekončí. Vědci hodlají dále zapracovat na její podobě, aby více připomínala pokožku dospělého člověka, a zároveň chtějí experimentovat s biologickými senzory – nervovými zakončeními, kterých je skutečná kůže plná a mohou snímat teplotu, tlak a další hodnoty.