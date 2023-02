Lightailing posune Lego na vyšší estetický level. Rozsvítí obří Eiffelovku, reflektory aut i světelné meče

Pokud máte rádi Lego, budete milovat Lightailing. To je firma, která vyrábí osvětlení pro vybrané Lego sety. Domům rozsvítí okna, autům reflektory, robotům oči, Jediům světelné meče atd. Stačí přidat pár nových prvků, nebo jimi nahradit původní kostičky.

Drobné LED spojuje jemná a promyšleně ukrytá kabeláž, energii dodává bateriový modul nebo USB hub. Světla se aktivují skrytým spínačem – například u auta může být spojený s otevřením dveří. Dražší variantou je dálkový ovladač. Jednodušší světelné sety prostě jen svítí, dražší přidávají složitější světelné efekty.

Ukázka skrytého vypínače. Osvětlení se aktivuje otevřením dveří:

Firma je čínská, do celého světa rozesílá z jediného skladu. Připravených setů je přes 700, další neustále přibývají a pomocí univerzálních prvků můžete osvětlit i nepodporované stavebnice. Sady od Lightailingu stojí od 19 do 150 dolarů, tedy od 420 Kč do 3 300 Kč. To se může zdát jako hodně peněz, ale když už někdo dá 16 tisíc (nebo ještě daleko více) za samotné Lego…