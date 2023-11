Bezpečné vyřazení Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) z provozu nebude vůbec levnou záležitostí. Podle dostupných informací by mohlo stát až miliardu dolarů.

Jedním z důvodů je skutečnost, že NASA za daným účelem odmítá využít ruské kosmické lodě Progress, což znamená, že bude muset přijít s jiným řešením. A to bude výrazně dražší.

Tímto řešením by se měl stát vývoj a konstrukce zařízení dostatečně výkonného na to, aby mohlo ISS „doprovázet“ během jejího sestupu do zemské atmosféry a minimalizovat riziko toho, že její trosky dopadnou do obydlených oblastí.

Nekontrolovaný návrat není možný

„Nekontrolovaný návrat by mohl významně ovlivnit lidi na zemi, způsobit úmrtí, zranění i značné škody na majetku,“ řekl George Nield, prezident společnosti Commercial Space Technologies.

Dodejme, že zánik ISS bude rovněž znamenat konec desetiletí mírové vědecké spolupráce na oběžné dráze naší planety, která se stala symbolem mezinárodní jednoty (zejména pokud jde o vztahy mezi USA a Ruskem).

„Pokud jde o civilní spolupráci, myslím, že by to mnozí popsali jako největší projekt, do kterého se lidstvo během celé své dosavadní historie pustilo,“ komentovala to politoložka Mai’a Cross z Northeastern University.