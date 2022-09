Lockdowny zamezily šíření covidu a zachránily miliony životů. Vědecké vyhodnocení dopadů je však sporné

Na výsledky bádání upozornily některé zpravodajské weby a zpráva se začala rychle šířit. „Zjištění byla na první pohled pozoruhodná,“ říká epidemiolog z univerzity v australském Wollongongu Gideon Meyerowitz-Katz. On a další odborníci později prokázali, že výsledky jsou chybné kvůli chybám ve volbě statistických metod .

Savaris a jeho kolegové porovnávali proti sobě 87 lokalit po celém světě ve snaze zjistit, zda nižší počet úmrtí na covid-19 koreluje s delším časem stráveným doma. Pohyb lidí hodnotili na základě anonymizovaných údajů z mobilních telefonů zveřejňovaných Googlem. Ve většině případů to podle závěru jejich práce, publikované v časopise Scientific Reports, neplatilo.

Několik studií prokázalo, že lockdowny přinesly kýžený efekt – tedy zejména pokud byla opatření vynucována dostatečně přísně, aby se razantně omezily sociální kontakty. Brazilský porodník a gynekolog Ricardo Savaris z Federální univerzity Rio Grande do Sul v Porto Alegre se spolu se třemi kolegy (kteří pracovali v oblasti statistiky, informatiky a výpočetní techniky) pokusil o novou analýzu.

Negativní dopady lockdownů

Nelze zpochybnit, že s lockdowny byly spojené obrovské náklady. Uzavření škol a univerzit narušilo výuku. Uzavření podniků přispělo k finančním a sociálním potížím, špatnému duševnímu zdraví a hospodářskému poklesu. „Existují náklady a přínosy,“ konstatuje statistik z Imperial College London Samir Bhatt.

Vědci zkoumali dopady lockdownů během pandemie v naději, že by jejich zjištění mohla sloužit jako podklad pro reakci na budoucí krize. Dospěli k několika závěrům: například že země, které jednaly rychle a zavedly přísná opatření, si vedly nejlépe při ochraně životů i ekonomiky.

Častý problém těchto studií spočívá v tom, že analýza škod a přínosů většinou nestojí na vědeckých výpočtech, ale na hodnotových soudech. Jak například zvážit náklady, které dopadají na některé části společnosti více než na jiné? To je důvod, proč je tak obtížné studovat lockdowny – a může to vést k ostrým neshodám.

Složitý výpočet

Analýza dopadů lockdownů má ještě jeden zásadní problém: je těžké zjistit, co by se stalo, kdyby k nim nedošlo. Nejsou pochybnosti o tom, že podobná opatření skutečně snižují přenos viru, jak ukázal lockdown v čínském Wu-chanu, když se zde poprvé objevil koronavirus SARS-CoV-2.

Dokonce i v zemích, jež nenapodobily čínský přístup spočívající v uzavření hranic, nařizování občanům, aby zůstali doma, a izolaci nakažených osob v centrálních zařízeních, lockdowny omezily šíření nemoci. Například v květnu 2020 Bhatt a další analyzovali lockdowny v jedenácti evropských zemích a na základě poklesu přenosu viru extrapolovali, že jen toto opatření zachránilo více než 3 miliony životů.

Metodika této práce však byla rovněž zpochybněna. Jedním z problémů je, že mohla nadhodnotit přínos, protože předpokládá, že bez lockdownů by lidé sami o sobě neomezili sociální kontakty. Ve skutečnosti by rostoucí počet úmrtí pravděpodobně změnil chování lidí. To se stalo například na Floridě, kde údaje ukazují snížení mobility během první vlny asi dva týdny před lockdowny.

Potvrzuje to i analýza politologa Christophera Berryho a jeho kolegů z Chicagské univerzity v Illinois. Vyplývá z ní, že lockdowny vyhlášené v jednotlivých státech USA jen málo přispěly k dalšímu snížení počtu případů a úmrtí na covid-19, a to nikoli proto, že by sociální distancování nefungovalo, ale jednoduše proto, že se lidé vyhýbali kontaktům již před jejich vyhlášením.