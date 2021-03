Loď Ever Given by zablokovala i Vltavu u Karlova mostu. Tento nástroj názorně ukáže její velikost

Jak velká je loď, která dokáže na týden zablokovat Suezský průplav? Jak široký je vlastně Suezský průplav? Jistě, můžete si zjistit, že v místě incidentu je to asi 280 metrů a že Ever Given měří necelých 400 metrů, ale lidská mysl si skutečné rozměry lépe představí ve srovnání s něčím, co známe.

Přesně proto vznikla jednoduchá utilita Ever Given Ever Ywhere, která vás nechá loď umístit kamkoliv na světě. Postavte si ji třeba na ulici, na náměstí, nebo na blízký rybník – tedy jestli najdete tak velký...