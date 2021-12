Loď U.S. Navy zničila malý plovoucí cíl pomocí laserové zbraně

U.S. Navy zničilo nespecifikovaný plovoucí objekt pomocí laserové zbraně . Upozornila na to tisková agentura Associated Press (AP).

Z dostupných informací plyne, že obojživelná transportní dokovací loď USS Portand vypálila ze svého Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) a „úspěšně zasáhla cíl“.

LWSD je nástupcem tzv. Laser Weapon System (LaWS), který americké námořnictvo testuje již řadu let. Např. loni se LSWD při podobné zkoušce podařilo sestřelit dron.

K této nejnovější demonstraci síly došlo na Blízkém východě. Podle AP by LWSD mohl být nasazen proti dálkově ovládaným člunům s bombami, které používají jemenští šíitští povstalci známí jako Húsíové v Rudém moři.

Nelze přitom vyloučit možnost, že se stavbou dotyčných člunů Húsíům pomáhá Irán. Připomeňme, že občanská válka v Jemenu se táhne zhruba od roku 2011 a jde o jeden z nejkrvavějších konfliktů současnosti.

