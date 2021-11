Lunární rover LTV, kterým budou astronauti jezdit po Měsíci, musí zvládat i extrémně mrazivé počasí

Astronautům na Měsíci se bude hodit výkonné vozidlo, se kterým by mohli brázdit lunární krajinu a zkoumat záhady tohoto blízkého světa. Společnost Northrop Grumman se domluvila s NASA, a také se společnostmi AVL, Intuitive Machines, Lunar Outpost a Michelin, aby společně vyvinuli vozidlo Lunar Terrain Vehicle (LTV) pro astronauty programu Artemis.

Když v roce 1972 američtí astronauté opustili Měsíc, zanechali tam po sobě celkem 3 pozoruhodná vozidla Lunar Roving Vehicles (LRV). Tyto elektricky poháněné a dvojmístné lunární rovery o hmotnosti 260 kg jezdily po Měsíci rychlostí až 18 km/h, přičemž mohli dostat astronauty až do vzdálenosti 7,6 km od místa přistání. Podstatně tím rozšířily oblast, kterou astronauté mohli osobně navštívit.

Nepopiratelný úspěch roverů předznamenal vývoj jejich nástupce. Dnes si jen málokdo představí, že by astronauté programu Artemis chodili po Měsíci pěšky. Nový rover LTV by měl dokázat ještě daleko víc než staré dobré lunární rovery. Mimo jiné by měl mít podstatně delší životnost a měl by zvládat extrémně mrazivé lunární noci, kdy teplota padá k teplotám kolem mínus 162 °C.

Na konceptu se již pracuje

Koncept nového roveru zatím teprve vzniká. Northrop Grumman je primární kontraktor a měl by mít na starost integraci systémů, nákladní prostor roveru, energetiku, avioniku, navigaci, senzory, ovládání, plánování a řízení misí, a rovněž trénink astronautů.

AVL vyvíjí elektrický pohon roveru, Intuitive Machines pracují na tom, jak dostat rover na povrch Měsíce, Lunar Outpost hodlá zvládnout velmi důležitou adaptaci na lunární prach a ochranu proti extrémním teplotám, a Michelin udělá speciální bezvzdušné gumy pro kola roveru.

Mezi experty, kteří se na vývoji nového lunárního roveru podílejí, jsou i dva bývalí astronauté programu Apollo, Harrison (Jack) Schmitt (pilot lunárního modulu a geolog mise Apollo 17) a Charles Duke (pilot lunárního modulu mise Apollo 16).

Jak uvádí Steve Krein z vedení Northrop Grumman, ve spolupráci s NASA a dalšími partnery hodlají s novým lunárním roverem podstatně rozšířit možnosti astronautů nové generace, a později i stálých obyvatel cizích světů, jak na Měsíci, tak i na Marsu.