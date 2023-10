Lunární základna v lávovém tunelu? Po Američanech s touto myšlenkou koketují i Číňané

Čína je další zemí, která se vážně zaobírá možností vybudovat lunární základnu v v lávovém tunelu – což je záměr, jehož proveditelnost již více než 10 let studují vědci NASA.

Jak na nedávné tiskové konferenci uvedl Zhang Chongfeng ze Shanghai Academy of Spaceflight Technology, taková základna by mohla sestávat z několika obytných a vědeckých kabin situovaných uvnitř tunelu a komunikačního a energetického centra u vchodu.

Za jednu z největších výhod tohoto řešení lze považovat skutečnost, že astronauti by byli dobře chráněni nejen před sprškami mikrometeoritů, ale také před nebezpečnými úrovněmi radiace.

Chce to více informací

Má to ale jeden háček: potřebujeme více informací. Lunar Reconnaissance Orbiter sice vyfotil stovky „světlíků“, které vědci považují za pozůstatky po zhroucení stropů dotyčných tunelů, nicméně to je asi tak vše.

Zhang proto tvrdí, že během nadcházejících misí bychom těmto strukturám měli věnovat více pozornosti. Prozatím společně se svými kolegy zkoumal alespoň lávové jeskyně v Číně.

Z dosavadních výsledků plyne, že vůbec nejlepší by mohlo být sestrojit takové zařízení, které by na Měsíci bylo schopno proniknout přímo do nitra vybraných tunelů. Následně by pomocí radarů důkladně zmapovalo stěny a stropy, zatímco ke vstupním otvorům bychom vyslali kolové či chodící roboty schopné přizpůsobit se různým prostředím.

Titulní foto je pouze ilustrační.