Má zvládnout 350 km na jedno nabití. Americké elektrokolo získá nevídaný dojezd díky trojici akumulátorů

Elektrokolo Flash amerického výrobce Eunorau by mělo vyniknout ohromujícím dojezdem až 350 kilometrů. Na tuto hodnotu dosáhne díky trojici akumulátorů, informuje Electrek.

Kromě verze s jedním, dvěma, nebo třemi akumulátory jihokorejské značky LG budou moci budoucí zákazníci volit ze tří konfigurací elektromotorů s různými parametry. Ale skutečně jen budoucí, kolo je totiž zatím jen součástí projektu na crowdfundingovém portálu Indiegogo.

Bez obav z dojezdu

Výrobce prezentuje elektrické kolo Eunorau Flash jako stroj, u kterého se nebudete muset obávat o dojezd. „Díky dojezdu vás dopraví kamkoli ve vašem městě, nebo dokonce do jiného města“ uvádí na Indiegogo s tím, že bicykl úspěšně absolvoval přibližně třistakilometrovou trasu mezi americkými státy New York a New Jersey.

Kolo s konstrukcí podobnou mopedu, 20" širokými pneumatikami a hranatým rámem mohou pohánět jeden nebo dva elektrické motory s maximálním výkonem až 1500 wattů. Nabídne sedadlo pro dva jezdce, kterým zajistí dostatečný jízdní komfort odpružení přední i zadní vidlice.

Kolo bude vybavené hydraulickými kotoučovými brzdami a předním i zadním LED osvětlením. Dále bude možné přikoupit sadu blatníků, která se dodává s chráničem světlometu. Z dostupných informací to nevypadá, že by Flash mohl být vybaven nosiči zavazadel nebo košíky, takže na každodenní pojížďky bude nejlepší nosit batoh.

Levnější než jsme čekali

Maximální rychlost je sice oficiálně omezená na 45 km/h, nicméně jeden ze zaměstnanců prozradil webu Electrek, že nejvýkonnější verze bude schopná jet „mnohem rychleji“, aniž by však uvedl nějakou konkrétní hodnotu.

Bicykl bude možné propojit s aplikací v chytrém telefonu. Uživatel se v ní dozví například celkovou ujetou vzdálenost, dobu jízdy, spálené kalorie, průměrnou a maximální dosaženou rychlost. K dispozici bude také údaj o tom, jak velké množství CO 2 jezdec ušetřil tím, že místo auta použil kolo.

Základní model, jehož cena bude v předprodeji začínat na 1 499 amerických dolarech (v přepočtu asi 32 200 Kč), bude vybaven jedním elektrickým motorem v náboji zadního kola s výkonem 750 wattů a jedním akumulátorem. Za příplatek pak budou k dispozici verze s výkonem 1000 nebo 1500 wattů se dvěma až třemi akumulátory.