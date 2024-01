„Magické ostrovy“ na Titanu jsou zřejmě plovoucí organické ledovce

Foto: NASA/JPL/University of Arizona/University of Idaho

Saturnův měsíc Titan je hodně zvláštní svět. Je větší než náš Měsíc, dokonce je větší než planeta Merkur. Je zmrzlý na kost. Teploty na jeho povrchu se pohybují kolem mínus 180 °C. Zároveň má jako jediný měsíc Sluneční soustavy atmosféru, která je jedovatě žlutá, bohatá na organické látky a velice hustá, ve skutečnosti asi o 50 procent hustší než atmosféra na Zemi.

Povrch Titanu pokrývají temné duny organického materiálu a oproti pozemským spíše mělká moře kapalného metanu a etanu. Aby toho nebylo málo, na radarových snímcích těchto svérázných moří, jako je například dnes již slavné Krakenovo moře (Kraken Mare) na severní polokouli Titanu, se nacházejí světlé skvrny, které se očividně pohybují a navíc existují jen omezenou dobu, jen pár hodin až pár týdnů.

Vědci tyto skvrny objevili v roce 2014 na snímcích sondy Cassini-Huygens. Užasli a pokřtili je na „magické ostrovy“ (Magic Islands). Od té doby se objevila řada hypotéz, které se pokoušel vysvětlit podstatu těchto fantomových ostrovů. Uvažovalo se o vlnách, reálných ostrovech z nějakých materiálů nebo třeba o masivních bublinách dusíku.

Organické materiály, které plují jako ledovce

Planetární vědkyně Xinting Yuová z americké University of Texas v San Antoniu a její kolegové detailně prozkoumali vztahy mezi atmosférou Titanu, uhlovodíkovými moři a pevnými materiály na povrchu tohoto podivuhodného měsíce.

Z jejich modelů vyplynulo, že „magické ostrovy“ jsou s největší pravděpodobností masivní kusy zmrzlých a zároveň velmi porézních organických materiálů, které plují jako ledovce.

Vzhledem ke svému složení z kapalného metanu a etanu mají moře na Titanu velmi nízké povrchové napětí. Většina pevných látek by byla příliš hustá na to, aby se na takové kapalině okamžitě nepotopila. Proto nejspíš jde o materiál, který je děravý jako ementál. Pokud by v takovém materiálu byl správný poměr dutin a kanálků, mohl by se udržet na hladině relativně dlouhou dobu.

Badatelé rovněž nabízejí vysvětlení pro neobvykle hladký vzhled moří a jezer na Titanu. Mohlo by to být způsobeno tenkou vrstvou zmrzlých organických látek na jejich povrchu. Pokud mají Yuová a spol. pravdu, tak vysvětlili hned dvě ze záhad, které se pojí s měsícem Titanem.