Magnetická rezonance prozradila, co s mozky dospívajících dělá závislost na internetu

Závislost na internetu se pomalu ale jistě stává celosvětovým problémem. Průměrný čas strávený u obrazovek je asi tři hodiny denně, přičemž mnoho lidí tvrdí, že je k používání internetu vede nutkání. Ve Spojeném království si více než polovina uživatelů internetu uvědomuje, že jejich závislost na internetu má negativní dopad na jejich život, ale přesto je těžké s tím něco udělat. Podrobnosti přináší magazín StudyFinds.

Závislost na internetu je problémové a nutkavé používání internetu, které významně ovlivňuje různé aspekty života člověka, včetně sociálních, pracovních a akademických oblastí. Dá se přirovnat k závislosti na jídle nebo hraní počítačových her – závislí nemohou přestat myslet na to, kdy opět budou online, ačkoli vědí, že by měli dělat něco jiného.

Je snadné propadnou závislosti na internetu

To může vést k tomu, že závislí začnou zanedbávat školu, práci nebo dokonce své přátele a rodinu. V dnešní době, kdy má téměř každý chytrý telefon a neomezený přístup k internetu, je snadné této závislosti propadnout. Stačí k tomu pár hodin denně strávených na sociálních sítích nebo hraním online her.

U teenagerů závislých na zařízeních připojených k internetu byly zjištěny významné změny v mozkové činnosti, které zhoršují návykové chování a brání normálnímu vývoji. Tato závislost, poháněná nekontrolovatelnými nutkáními, narušuje jejich vývoj, psychickou pohodu a každý aspekt jejich života – mentální, emoční, sociální i fyzický.

Vědci z University of California, Los Angeles (UCLA) zjistili rozsáhlé změny v mozcích mladých lidí, zejména u dětí ve věku 10 až 19 let. Deset let trvající studie, která skončila v roce 2023, shromáždila poznatky od 237 adolescentů, kteří byli oficiálně diagnostikováni se závislostí na internetu.

Odborníci pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) zkoumali různé oblasti mozku a typy mozkové činnosti jak v klidu, tak při plnění úkolů. Některé části mozku vykazovaly zvýšenou aktivitu, jiné naopak sníženou. Nejvýznamnější změny se objevily v části mozku důležité pro aktivní myšlení a rozhodování.

Co odhalila studie?

Změny v mozkové činnosti se projevily návykovým chováním a zhoršením jak mentálních, tak fyzických schopností. Nezralé mozky dospívajících utrpěly změny, které negativně ovlivnily jejich intelektuální funkce, fyzickou koordinaci, duševní zdraví, vývoj a celkovou pohodu.

Mozek je v období dospívání obzvláště zranitelný a náchylnější k nutkáním spojeným s internetem. Některá z těchto nutkání zahrnují nepřetržité klikání myší a soustavnou konzumaci sociálních médií. Poškození může být hluboké a mít vážné důsledky. Projevuje se problémy s udržováním vztahů, lhaním o online aktivitách a narušenými stravovacími a spánkovými návyky. Narušení spánku pak ovlivňuje denní soustředění a vede k chronické únavě.

Závislost na internetu se projevuje i dalšími způsoby. Vážnými důsledky neodolatelného nutkání bývá například úzkost, deprese a sociální izolace. Další významné problémy zahrnují kyberšikanu a vystavení nevhodnému obsahu, což vede k emocionálnímu stresu a zkreslenému vnímání reality.

Závislost na internetu ovlivňuje nejen mozek, ale také fyzické zdraví teenagerů. Kvůli dlouhodobému sezení před obrazovkou může dojít k nárůstu hmotnosti a obezitě, což přináší další zdravotní problémy. Kromě toho mají závislí náctiletí často potíže s osobními interakcemi, protože jim chybí sociální dovednosti. Nejde přitom o fázi, ze které by vyrostli – tyto problémy mohou přetrvávat až do dospělosti.

Internet je dobrý sluha, ale zlý pán

I když internet nabízí mnoho výhod, problémy začínají v okamžiku, kdy začne narušovat každodenní život a povinnosti. Odborníci doporučují různé metody léčby, včetně terapie zaměřené na určité oblasti mozku, psychoterapie a rodinné terapie. Klíčové pro prevenci může být vzdělávání rodičů o tom, jak rozpoznat příznaky digitální závislosti a efektivně řídit čas, který děti tráví na internetu.

Studie ukazuje, že závislost na internetu způsobuje v mozku významné změny. Zároveň ale také zdůrazňuje, jak důležité je přijmout preventivní opatření, která mohou zmírnit její negativní dopad na zdraví a vývoj dospívajících.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 4. června 2024 v odborném časopise Plos Mental Health. Toto periodikum pokrývá široké spektrum témat včetně prevence, léčby a péče o duševní zdraví, stejně jako biologické, psychologické a sociální aspekty. Přísné recenzní řízení zajišťuje, že publikované studie jsou vědecky podložené a přínosné pro odbornou i laickou veřejnost.