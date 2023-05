Majitelka Tesly skončila v nemocnici poté, co její vůz v autonomním režimu naboural do stromu

Nejmenovaná jednačtyřicetiletá žena z Michiganu byla převezena do nemocnice poté, co její Tesla v autonomním režimu narazila do stromu. Na tento incident upozornil server MLive.

Z dostupných informací bohužel není jasné, zda dotyčná řidička v osudný okamžik používala Autopilota, nebo Full Self-Driving. Výsledek byl však každopádně tristní.

Vůz se prý ihned po uvedení do autonomního režimu doslova „zbláznil“ – z neznámých důvodů zahnul doprava, načež následovala již zmíněná kolize se stromem. Po ní se ještě navíc několikrát převrátil.

Full Self-Driving vs. Autopilot

Podle zahraničních komentátorů jde o další jasný důkaz toho, že pokročilé asistenční funkce řízení jsou sice nepopiratelně působivé, ale do dokonalosti jim toho ještě hodně chybí.

Obecně se tvrdí, že i když je Full Self-Driving pojmenován zavádějícím způsobem – protože vám rozhodně neumožní přestat úplně sledovat dění na silnici a např. si na chvíli zdřímnout – je bezpečnější než Autopilot.

Tento měsíc však došlo k masivnímu úniku interních dokumentů Tesly, který odhalil řadu doposud neznámých stížností právě na bezpečnost Full Self-Driving. Takže...