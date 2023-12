Malajsijský Boeing 777, který záhadně zmizel před 10 lety, bychom mohli najít během deseti dní

Skupina leteckých odborníků prohlásila, že na základě nových poznatků o osudném letu MH370 je možné najít trosky zmizelého a dosud nenalezeného stroje během několika dnů. Jean-Luc Marchand a Patrick Blelly proto vyzývají k novému pátrání.

Během zářijové přednášky pro Královskou leteckou společnost v Londýně přednesli Marchand a Blelly své poznatky a dodali, že jsou přesvědčeni, že celou navrhovanou oblast pátrání lze prohledat za 10 dní. Podrobnosti přináší web Interesting Engineering.

Připomeňme, že let MH370 společnosti Malaysia Airlines se 8. března 2014 ztratil z obrazovek radarů 38 minut po startu během rutinního letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Na jeho palubě bylo v tom okamžiku 227 cestujících a 12 členů posádky. Několik zemí následně provedlo rozsáhlé pátrací operace v jižní části Indického oceánu, ale letadlo ani jeho trosky se nikdy nenašly a stejně tak je dosud nejasná příčina jeho zmizení.

Během deseti dnů ho najdeme!

„Udělali jsme si domácí úkol. Máme návrh... oblast je malá a vzhledem k novým možnostem to bude trvat deset dní,“ řekl Marchand. „Měla by to být rychlá záležitost. Dokud se nenajdou trosky MH370, nikdo nebude vědět, co se stalo. Ale je to pravděpodobná trajektorie,“ dodal. Uvedl, že rychlé pátrání by mohlo být vynikající příležitostí k otestování nové technologie pro autonomní podmořské pátrání.

Dvojice apeluje Australský úřad pro bezpečnost dopravy, malajsijskou vládu a pátrací firmu Ocean Infinity, aby zahájily nové hledání pohřešovaného letu MH370 společnosti Malaysia Airlines. V loňském roce projevila firma Ocean Infinity zájem o obnovení pátrání, která bez nároku na odměnu prohledala rozsáhlé oblasti Indického oceánu, nicméně její snaha nebyla korunována úspěchem.

Oba odborníci uvedli, že navrhovaná oblast pátrání vychází z přesvědčení, že letadlo bylo záměrně uneseno a spadlo do hlubin oceánu. Marchand je přesvědčen o tom, že za zmizením Boeingu 777 stojí zkušený pilot. „Myslíme si a naše studie nám ukázala, že únos pravděpodobně provedl zkušený pilot,“ řekl. „Kabina byla odtlakována... a došlo k měkkému nouzovému přistání, aby vzniklo co nejméně trosek. Bylo to provedeno tak, aby nebyli chyceni nebo nalezeni,“ dodal.

„Letadlo nemohl nikdo vidět, kromě armády. Ten člověk věděl, že pokud bude spuštěna pátrací a záchranná akce, bude realizována v dráze letu,“ uzavřel Merchant. Dvojice potvrdila, že odpovídač letadla byl vypnutý a že obrat, který provedlo mimo plánovanou letovou trasu, nemohl být způsoben autopilotem. Stroj se během tohoto manévru nacházel „na území nikoho“ – na pomezí mezi thajským, indonéským, indickým a malajsijským vzdušným prostorem.

Co našli rybáři půl roku po zmizení?

Dosavadní informace o letu MH370 Airlines naznačují, že by trosky letadla mohly být objeveny nedaleko Austrálie. 77letý rybář Kit Olver tvrdí, že do svých sítí pravděpodobně zachytil část křídla Boeingu 777, nicméně úřady jeho hlášení ignorovaly. Uvedl, že šest měsíců po zmizení letu zachytil do sítě velký kus trosek, který podle něj jednoznačně představoval část křídla velkého letadla.

„Bylo to zatraceně velké křídlo velkého proudového letadla,“ řekl listu Sydney Morning Herald. Jeho společník, nyní 69letý George Currie, tuto historku podpořil a novinám řekl: „Roztáhlo a roztrhlo to síť. Bylo to příliš velké, na to, abychom to dostali na palubu. Jakmile jsem to uviděl, věděl jsem, co to je. Bylo to zřejmě křídlo, nebo jeho velká část, z dopravního letadla.“

Olver v rozhovoru pro noviny nabídl úřadům přesné souřadnice místa, kde trosky našli. Uvedl, že se nachází zhruba 55 kilometrů od pobřeží jižní Austrálie, nedaleko pobřežního města Robe, které je přibližně na půli cesty mezi Melbourne a Adelaide.

Zmizení letu 370 bylo nejsmrtelnějším incidentem Boeingu 777 a také nejsmrtelnější událostí v historii Malaysia Airlines, dokud ji v obou ohledech nepřekonal let MH17 Malaysia Airlines. Při tomto incidentu byl o čtyři měsíce později (17. července 2014) nad Ukrajinou sestřelen raketou ruské výroby Boeing 777. Tehdy zahynulo všech 298 lidí na palubě.