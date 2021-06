Malé zvednutí na dlouhé cestě. V hale VAB zvedli centrální stupeň rakety SLS [video]

Montážní hala VAB má na výšku 160 metrů. Nejdříve se v ní skládaly rakety Saturn V, které dopravily člověka na Měsíc. Později se tady kompletovaly raketoplány. Nyní se kruh uzavírá. Uvnitř haly vyrůstá raketa SLS pro návrat na Měsíc.

Na přelomu loňského a letošního roku se ve svislé poloze složily dva přídavné boostery na tuhé pohonné hmoty. Na konci dubna po 15 měsících testů ve Stennisově kosmické středisku připlul v lodí Pegasus centrální stupeň. V pátek ho NASA zvedla do svislé polohy. V sobotu byl přesunut k boosterům.

Centrální stupeň poskytuje kapalný vodík a kyslík pro čtveřici motorů RS-25. Na délku má 65 metrů, průměr dosahuje 8,4 metru. Hmotnost centrálního stupně je 85 tun.

Pokud půjde vše dobře, mohla by se raketa SLS odlepit od Země poprvé v listopadu. Na oblet Měsíce vynese kosmickou loď Orion. Při jejím druhém startu, který by mohl proběhnout v roce 2023, se astronauti v Orionu vydají na oblet Měsíce a to díky profilu letu dál, než se kdy dostali jejich předchůdci v rámci Apolla.

Typická barva

Svou charakteristickou oranžovou barvu získává centrální stupeň kvůli pěnové izolaci, která je nutná, protože se pracuje s kryogenním palivem. Proč je oranžová?

Izolační pěna, která má zajistit, že palivo zůstane v kapalném skupenství, se při výrobě nádrže nastříkává. Pěnová izolace sice vypadá stejně jako u vnější palivové nádrže raketoplánů, ale i ona prošla vývojem a to zejména z důvodu větší šetrnosti k životnímu prostředí.Pěna se skládá ze dvou kapalin – isokyanátu a speciální směsi polyolů. Obě složky zůstávají oddělené a promíchají se až ve stříkací pistoli.

Když je pěna nanesena na jednotlivé části centrálního stupně, dostává raketa světle žlutou barvu, kterou ultrafialové paprsky nakonec „opálí“ na oranžovou.

Některé části vyžadují trochu ohleduplnější izolaci, a tak se provádí nanesení pěny ručně nebo s využitím forem vyrobených 3D tiskem. Tloušťka izolace se pohybuje od 1,3 po 5 cm.