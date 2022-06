Máme dovézt horniny z Marsu? Někteří vědci v tom vidí zbytečný hazard

Závod o to, kdo získá první vzorky hornin z Marsu, už běží na plné obrátky. Svět se tak trochu vrací do časů, kdy Spojené státy a tehdejší Sovětský svaz soupeřily, kdo vyšle do kosmu první družici, prvního člověka a kdo jako první přistane na Měsíci. Rivalita je stejná, aktéři odlišní. Dnes stojí na jedné straně americká NASA ruku v ruce s evropskou ESA a proti sobě mají Čínu.

Vzorky z americko-evropské mise měly dorazit na Zemi v roce 2031. NASA ale v březnu uvedla, že svou část mise Mars Sample Return odloží. Podle revidovaného plánu by celá akce začala startem Earth Return Orbiter z produkce ESA v roce 2027 a vzorky by se měly vrátit na Zemi v roce 2033.

Čína si naopak se svými plány pospíšila. První přistání na Marsu plánuje na září 2029. Sonda odebere vzorky a kosmická loď s nimi opustí oběžnou dráhu kolem Marsu koncem října 2030. Na Zemi se vrátí v červenci 2031.

Průšvih Apolla 11

Vzorky hornin, půdy a atmosféry Marsu by mohly přistát na Zemi během příštího desetiletí. Vědci v nich budou hledat stopy po mimozemském životě. Americko-evropská mise už vzorky sbírá. Vozidlo Perseverance je získává v deltě bývalé řeky v oblasti kráteru Jezero.

Zatím ale nepanuje shoda na tom, co se se vzorky hornin z Marsu stane, až se dostanou na Zemi. Nelze vyloučit, že s nimi doputuje na naši planetu i martský život. Nehrozí, že unikne a kontaminuje pozemskou biosféru?

Ti, kdo nad touhle možností odmítají mávnout rukou, připomínají návrat posádky Apolla 11 z prvního přistání na Měsíci. Tenkrát byla přijata velmi přísná opatření pro případ, že by na Měsíci existoval život. Trojice astronautů šla do přísné karantény. Vše se důkladně dekontaminovalo. Přesto se stalo, že se fotograf NASA Terry Slezak dotkl kazety s filmem, kterou Neil Armstrog při návratu do přistávacího modulu upustil do měsíčního prachu.

"Když jsem kazetu vytáhl z ochranného obalu, byla celá pokrytá černým materiálem s malými světlými částicemi, které se ukázaly jako malé kousky skla z měsíčního povrchu,“ vzpomínal později Slezak, kterého jeho kolegové vyfotili s rukou začerněnou měsíčním prachem.

Nic podobného by se nemělo po návratu vzorků z Marsu stát. Ale náhoda je slepá a Murphyho zákon, že když se něco může pokazit, tak se to také pokazí, nelze brát na lehkou váhu. I proto, že mnohem větší riziko bude spojeno s prvním lidským výsadkem na Rudou planetu. Analýzy vzorků by měly ukázat, jak velkému riziku budou první návštěvníci Marsu čelit.