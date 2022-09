Máme za sebou páté nejteplejší léto za posledních 248 let, hlásí čeští meteorologové

Prvním zářijovým dnem začal meteorologický podzim, což je ideální okamžik ohlédnout se za tím, jaký byl z pohledu počasí uplynulý srpen a celé léto. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu publikovali na webu Infomet podrobnou zprávu.

Podle měření v pražském Klementinu byla průměrná teplota v období od začátku července do konce září 22,2 °C. Toto číslo laikům samo o sobě patrně nic neřekne, tak si ho pojďme dát do kontextu: proti normálu z období let 1991 až 2020 to znamená odchylku +1,5 °C.

Horké léto

Ještě lépe ilustrují letošní léto srovnání s historickými průměry. Proti období od roku 1961 do roku 1990 byla průměrná teplota vyšší o 3,2 °C a úplně stejnou odchylku napočítáme i ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1775 až 2014.

„Toto léto se svojí průměrnou teplotou zařadilo na 5. místo mezi 248 dosavadních letních sezón od roku 1775, takže patří mezi 2 % nejteplejších letních sezón za toto období.“ konstatují meteorologové. Žebříček nejteplejších letních období tak aktuálně vypadá následovně:

léto 2019 s průměrnou teplotou 22,9 °C léto 2018 s průměrnou teplotou 22,7 °C léto 2003 s průměrnou teplotou 22,4 °C léto 2015 s průměrnou teplotou 22,3 °C léto 2022 s průměrnou teplotou 22,2 °C

Pro zajímavost: nejchladnější bylo léto roku 1844 s průměrnou teplotou 16,4 °C, na druhém místě žebříčku můžeme najít léto 1913 s průměrnou teplotou 16,6 °C a třetí nejchladnější bylo léto 1786 s průměrnou teplotou 16,8 °C.

Teplý srpen

Také poslední letní měsíc – srpen – se zařadil mezi nejteplejší v historii. Průměrná teplota naměřená v pražském Klementinu byla 22,3 °C. Proti průměru z let 1991 až 2020 to znamená zvýšení o 1,3 °C a ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1775 až 2014 se jedná o nárůst dokonce o 3,1 °C.

„Srpen 2022 se umístil na 8. místě z 248 dosavadních srpnů od roku 1775, což znamená, že se pohodlně vejde mezi 5 % nejteplejších srpnů za toto období.“ konstatují meteorologové. Nejteplejší srpen byl zaznamenán v roce 1807 s průměrnou měsíční teplotou 25,2 °C, na druhém místě je srpen 2015 s teplotou 24,4 °C a na třetím srpen 2018 s průměrnou teplotou 23,7 °C.

Ohlédnutí za právě uplynulým létem zakončíme pohledem na předchozí měsíce, které z dlouhodobého hlediska nebyly tak horké. Červen se podle teploměru v pražském Klementinu umístil na 5. místě a červenec skončil na sdíleném 19. až 21. místě za posledních 248 let.