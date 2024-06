Maminka se roztočí a dítě vyletí do povětří. Nejpitomější patent všech dob popisuje bizarní porodní stroj

15. ledna 1963 přednesl John Fitzgerald Kennedy svůj poslední prezidentský projev o stavu unie, v indickém Kutaku zahynulo při stavební nehodě 47 dělníků a manželé Charlotte a George Blonsky téhož dne požádali o patent na jeden z těch nejpitomějších vynálezů všech dob. O 36 let později za něj posmrtně a naprostým právem získají parodickou Ig Nobelovu cenu v oblasti zdravotní péče.

Ale zpět do 60. let minulého století. George byl dlouhé roky důlní inženýr a společně s Charlottou měli rádi děti. Vlastní sice nikdy nevychovali, nicméně se rozhodli, že se jim alespoň pokusí usnadnit cestu na tento svět.

A tak toho památného dne šokovali federální úředníky bizarním strojem, který pojmenovali Apparatus for facilitating the birth of a child by centrifugal force.



Porodní centrifuga, aneb představa manželů Blonskych z 60. let, jak co nejvíce zpříjemnit dětem příchod na tento svět a ulevit maminkám

Maminka se roztočí a dítě vyletí do povětří

Jak už název napovídá, za aparátem se neskrývá nic jiného než předpotopní centrifuga, na které dnes trénují armádní piloti a kosmonauti vysoké přetížení během letu do kosmu a návratu do atmosféry. Princip stroje byl vlastně až zázračně jednoduchý.



Těžká porodní cdentrifuga potřebuje pevné betonové zákaldy, aby neodletěla i maminka

Nastávající maminku přivážeme na kus prkna, které poté roztočí výkonný motor a plod z těla doslova vystřelí odstředivá síla. Ale nebojte se, nikam neodletí, zachytí jej totiž síťka!

Pokud vám naše povrchní vysvětlení nestačí, tady máte doslovný překlad problému (čtěte možná raději nalačno):

Je známo, že v důsledku přirozených anatomických podmínek potřebuje plod značnou hnací sílu, aby mohl odtlačit stahující vaginální stěny, překonat tření děložních a vaginálních povrchů a čelit atmosférickému tlaku, který brání narození dítěte. V případě ženy, která má plně vyvinutý svalový systém a během těhotenství měla dostatek fyzické námahy, což je běžné u všech primitivnějších národů, poskytuje příroda veškeré potřebné vybavení a sílu k normálnímu a rychlému porodu. Toto však není případ civilizovanějších žen, které často nemají příležitost rozvinout svaly potřebné při porodu.

Takže už máme všichni jasno? Civilizované americké ženy z kanceláří měly rodit na odstředivce.

Zaručený porod už při 80-90 RPM

Aby to nebylo pro matky až tak děsivé, manželé navrhli dvě varianty konstrukce. Pokud bude lůžko ve vodorovné pozici, podle vlastních výpočtů slibují zaručený porod nejvýše při zrychlení nad 8 G.

V takovém případě už ale bude lůžko rotovat rychlostí někde mezi 80-90 otáček za minutu, což sice matky přežijí, ale v USA drasticky vzroste počet jedináčků. Takovou šílenost by totiž znovu absolvoval jen naprostý blázen.

Lidské centrifugy se nakonec prosadily spíše než v porodnictví v letectvu a NASA. Ti nejzkušenější piloti na nich dosahují až 20 G:

Ostatně, posádky Crew Dragon se v tomto směru mají podle dostupných informací údajně jako v bavlnce a dosahují hodnot jako na kdejakém vesnickém kolotoči.

Adrenalinovou verzi porodní odstředivky proto doplnili modifikací, ve které lůžko svírá s rovinou určitý úhel a dítě vystřelí směrem k zemi. V takovém případě bude porod úspěšný už při mnohem nižší rychlosti.



Rychlostní parametry bizarní centrifugy a upravená poloha pro méně drastický porod

Patent už vypršel, ale porodnice moc nezaujal

Schvalování patentů je sice ve Státech stejně dlouhý proces jako české stavební řízení, o dva roky později se ale George a Charlotte Blonsky přece jen dočkali.

Od 9. listopadu 1965 proto jejich pekelný stroj známe jako patent číslo 3 216 423, a protože jeho platnost už dávno vypršela, je dnes k dispozici zcela zdarma a bez potřeby drahé licence všem porodnicím světa.

Podívejte se na původní podobu patentu z 60. let minulého století: