Mapa: Budou letos bílé Vánoce? Historická data ČHMÚ napovídají, kam musíte vyrazit za sněhem

Za měsíc tu máme Vánoce, a tak přichází na řadu každoroční otázka, zdali budou konečně bílé. Jako vždy přitom není odpověď vůbec jednoduchá, jak už tomu totiž bývá, záleží na tom, v jaké nadmořské výšce je letos hodláte slavit.

Pokud vyrazíte s rodinou vysoko do hor – ideálně na hřebeny některých z pohraničních hor, na základě údajů z let 2008-2018 to bude s 80% a vyšší pravděpodobností na sáňky a běžky. Zůstanete-li ale v Praze, Ostravě, Brně a dalších krajských městech snad s výjimkou Liberce, pravděpodobnost bílých Vánoc je alespoň optikou dlouhodobých dat relativně nízká.



Pravděpodobnost alespoň nějaké sněhové pokrývky na Vánoce podle historických dat za roky 2008-2018. Mapka ČHMÚ pochází z loňského roku.

Aktuální předpověď na letošní Vánoce meteorologové teprve chystají, budeme si tedy muset ještě počkat.

V každém případě, na historická data se můžete podívat sami. Stačí navštívit stránky ČHMÚ s historickými daty, na kterých najdete ke stažení XLS soubory se zajímavými údaji pro vybrané stanice ústavu.



Výška vánoční sněhové pokrývky v letech 1961-2019 v Brně

Právě odtud jsme vytáhli jako ukázku výšku sněhové pokrývky v Brně 24. prosince v letech 1961-2019. Jak vidno, po většinu druhé poloviny 20. století a první dvě dekády 21. století žádný sníh na Štědrý den nebyl.



Ukázka XLS s historickými daty pro Brno. Soubor je rozdělený do hromady tematických listů

Ale pozor, ČHMÚ v těchto hodinách (24.11. 2020) stěhuje svoje servery, jeho weby včetně archivu s historickými daty tedy nefungují.