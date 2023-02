Mars by mohl prozkoumávat i robot napodobující pouštní ještěrku. Vědci už mají jeho prototyp

Odborníci z čínské Nanjing University of Aeronautics and Astronautics představili prototyp svého malého robota, který by jednoho dne mohl prozkoumávat rudou planetu. Zajímavé je zejména to, že dotyčný stroj byl inspirován ještěrkou Callisaurus draconoides.

„Vzhledem k tomu, že povrch Marsu se skládá ze zrnité půdy a kamenů různých velikostí, současné rovery mohou mít potíže s pohybem na měkkých půdách i s lezením po skalách,“ napsali badatelé.

„K překonání těchto potíží v rámci našeho výzkumu vyvíjíme čtyřnohého plazivého robota inspirovaného pohybovými charakteristikami pouštní ještěrky,“ dodali.

Prototyp zatím funguje dobře

Každá robotova noha sestává z aktivního kotníku a kulaté podložky se čtyřmi pružnými prsty, schopnými uchopit regolit apod. Struktura končetin využívá čtyřspojkový mechanismus, který zajišťuje stabilní zvedací pohyb.

Prototyp byl již vypuštěn na speciální testovací stanoviště navržené tak, aby připomínalo povrch Marsu. Tam dosud proběhly dvě série zkoušek, jejichž výsledky jsou podle dostupných informací slibné.

Vědci se rovněž zajímají o nové modely strojového učení, které by jejich robotovi mohly usnadnit adaptaci na náročný marsovský terén. Kromě toho zkoumají i různé možné způsoby dobíjení jeho baterie.