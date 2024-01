Marsovský vrtulník Ingenuity dosloužil. Cílem bylo pět letů, zvládl jich přitom ale 72

Vrtulník Ingenuity, který na Marsu podnikl neuvěřitelných 72 letů, bohužel definitivně dosloužil. Před několika dny to na svých webových stránkách oznámila NASA.

„Vrtulník sice zůstává ve vzpřímené poloze a komunikuje s pozemními dispečery, nicméně snímky pořízené během jeho letu 18. ledna, které byly tento týden zaslané na Zemi, ukazují, že jeden nebo více jeho rotorových listů bylo při přistání poškozeno a již tak není schopen letu,“ uvádí se mj. v oficiálním „parte“.

Ingenuity během svého pobytu na rudé planetě celkem strávil ve vzduchu více než dvě hodiny, což je fantastický výkon. Původně se předpokládalo, že vydrží fungovat jen mnohonásobně kratší dobu – tedy za předpokladu, že vůbec odstartuje.

„Historická cesta Ingenuity, prvního létajícího stroje na jiné planetě, skončila. Tato pozoruhodná helikoptéra letěla výš a dále, než jsme si kdy představovali, a pomohla NASA dělat to, co umíme nejlépe – činit nemožné možným,“ komentoval to administrátor jmenované kosmické agentury Bill Nelson.

„Prostřednictvím misí, jako je Ingenuity, si NASA připravuje půdu pro budoucí lety v naší sluneční soustavě a chytřejší a bezpečnější lidské bádání na Marsu i a dále,“ dodal.

Projektový manažer Teddy Tzanetos pak prohlásil, že Ingenuity zanechá nesmazatelnou stopu v budoucnosti průzkumu vesmíru a bude inspirovat celé flotily dalších podobných strojů.