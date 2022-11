Máte-li alergii na pyl, choďte ven ráno. Odpoledne a večer bývají koncentrace nejvyšší, zjistili vědci

Obecně platí, že lidé se sennou rýmou a dalšími příznaky alergie na pyl by se měli vyhýbat pobytu venku po 14. hodině. Nová studie, zveřejněná tento týden v odborném časopise International Journal of Environmental Research and Public Health, zjistila, že množství pylu bývá nejnižší v ranních a dopoledních hodinách, a naopak nejvyšší během odpoledne a večera.

Vědci z americké Atlanty provedli výzkum pomocí nově zkonstruovaného přístroje, jež má měřit koncentraci pylů pomocí automatického snímání nasbíraného vzduchu v reálném čase. Jejich předchozí výzkum ukázal, že toto zařízení je zhruba stejně přesné jako současný zlatý standard měření pylu, spočívající v ručním počítání pylových zrn nasbíraných pomocí odběrového zařízení ponechaného venku.

Kdy je to s pylem nejlepší?

Odborníci nejprve umístili senzory pro měření koncentrace pylů na tři různá místa v Atlantě a jejím okolí. Následně po dobu jednoho týdne (konkrétně se jednalo o poslední březnový týden roku 2021) sbírali data. Zjistili, že v průměru bylo množství pylu nejvyšší v časech od 14:00 do 21:00 a nejnižší v období od 4:00 do 12:00.

Zjištění byla tento týden prezentována na výroční vědecké konferencí American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI). Na tomto místě je však důležité upozornit, že výsledky neprošly recenzním řízením, takže je nutné brát je prozatím s určitou rezervou.

Poměrně zásadní otázkou je, nakolik jsou uvedené poznatky aplikovatelné v průběhu celého roku, když měření probíhalo jen jeden týden. Je známo, že různé druhy pylů se mohou v různých ročních obdobích a v různých částech dne vyskytovat v odlišných koncentracích.

Obrana proti pylové alergii

Vědci například předpokládají, že nejvyšší hladiny pylů jsou večer na jaře a v létě, kdy se ve vzduchu nejčastěji vyskytují pyly stromů a trav. Proti tomu na konci léta a počátkem podzimu, kdy se nejčastěji vyskytují pyly ambrózie, bývají koncentrace nejvyšší ráno. Hlavní autor studie Stanley Fineman se však domnívá, že stávající zjištění mohou lidem s alergiemi poskytnout určité vodítko.

„Lidé s pylovou alergií mohou mít obecně prospěch z toho, když vědí, v jakou denní dobu je množství pylu nejvyšší,“ uvedl Fineman v prohlášení. Bez ohledu na to, kdy přesně je pylů nejvíc, existují praktické kroky, které mohou alergici podniknout, aby snížili svou expozici, poznamenávají autoři.

„Každé jaro a podzim se setkávám s pacienty, kteří trpí pylovými alergiemi,“ řekl Fineman. „Existují způsoby, jak během alergické sezóny snížit vliv pylu, jako zavírání oken a zouvání bot a pylem zatíženého oblečení, když přijdete domů, a okamžitého dávání oblečení do pračky. Pokud se rádi pohybujete venku, musíte si být vědomi, kdy je množství pylu nejnižší a kdy je pro vás nejvhodnější jít ven. Meteorologické aplikace a webové stránky jsou dobrým způsobem, jak sledovat množství pylu ve vaší oblasti.“

Bohužel lze předpokládat, že tato rada bude postupem času stále aktuálnější. Odborníci totiž očekávají, že se pylová sezóna bude v nadcházejících letech prodlužovat a bude intenzivnější, a to zejména kvůli klimatickým změnám, probíhajícím po celém světě.