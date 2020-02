Mattel zařadil do nabídky model Cybertrucku v měřítku 1:10. Okamžitě se vyprodal

Americký výrobce hraček Mattel, která mj. stojí za ikonickou značkou Hot Wheels, zařadil do nabídky dálkově ovládaný model Cybertrucku od Tesly. Respektive dva modely lišící se velikostí.

První má měřítko 1:64 a přijde vás na pouhých 20 dolarů. Druhá verze v měřítku 1:10 stojí 400 dolarů – a téměř okamžitě se vyprodala.

Dražší RC vůz se může chlubit funkčními světlomety a zadními světly, díky nimž bude na veřejných komunikacích viditelný i za tmy. Nechybí ani pohon všech čtyř kol, který však samozřejmě funguje na trochu jiné úrovni než u skutečného Cybertrucku se třemi motory (na zrychlení z nuly na stovku za necelé tři sekundy tedy můžete zapomenout).

Energii dodává 3 300 mAh dobíjecí baterie – přibližně sedmdesátkrát menší než baterie Tesly Model 3. Zahájení dodávek je předběžně naplánováno na předvánoční období.

A závěrem se ještě podívejte na koncept policejního Cybetrucku, který vytvořili nadšenci z OPP Highway Safety Division:

So it seems that the #CyberTruck is coming out on top👍@elonmusk, would you work with the OPP to design emergency lighting, storage compartments and a partition for officer safety?

Could our computers be incorporated into your display screens? Would love to collaborate😎 pic.twitter.com/htYmt1MFJb