Měl to být ráj, je to město duchů. Ekologické a chytré město na umělých ostrovech poznamenala realitní krize

„Podařilo se mi odsud utéct,“ usmívá se trochu nervózně Nazmi Hanafiah. Před rokem se třicetiletý IT inženýr přestěhoval do Forest City – rozlehlého obytného komplexu ve státě Johor na jihu Malajsie. Pronajal si byt s jednou ložnicí ve věžáku s výhledem na moře. Po šesti měsících měl všeho plné zuby a nechtěl dál žít v něčem, co nejen on nazývá „městem duchů“.

„Nezajímala mě moje záloha, nezajímaly mě peníze. Prostě jsem musel vypadnout,“ řekl v rozhovoru pro BBC, který se odehrával ve stejném paneláku, v němž předtím bydlel. „Mám husí kůži už jen z toho, že jsem zpátky. Je to tu opuštěné – jste tu jen vy a vaše myšlenky.“ dodává poněkud depresivním tónem.

Forest City jako město duchů

Největší čínský developer Country Garden představil v roce 2016 Forest City – obrovský projekt v hodnotě 100 miliard dolarů (cca 2 260 miliard korun) v rámci iniciativy Belt and Road Initiative. V té době byl čínský realitní boom v plném proudu. Developeři si půjčovali ohromující částky a stavěli doma i v zahraničí byty a domy pro kupce ze střední třídy.

V Malajsii měla firma Country Garden v plánu vybudovat ekologicky šetrnou metropoli s golfovým hřištěm, aquaparkem, kancelářemi, bary a restauracemi. Dle původních plánů měl ve Forest City žít téměř milion obyvatel. Po osmi letech zbyla z celého projektu jen prázdná připomínka faktu, že nemusíte žít přímo v Číně, abyste pocítili dopady tamní krize v oblasti nemovitostí.

V současné době je postaveno pouze 15 % projektu a podle posledních odhadů je obydleno jen něco málo přes jedno procento celkové výstavby. Přestože se Country Garden potýká s dluhy ve výši téměř 200 miliard dolarů, sdělila BBC, že je „optimistická“ a celý projekt bude dokončen.

Co mělo být Forest City?

Forest City je ambiciózní projekt výstavby nového města na umělých ostrovech mezi Malajsií a Singapurem. Město má zabírat plochu 2 833 hektarů a jeho součástí mají být vysoké bytové domy s výhledem na Singapur, určené především pro Číňany, kteří sní o luxusním domově na slunném tropickém ostrově.

Za projektem stojí čínský developerský gigant Country Garden, nicméně situaci zkomplikovaly ekonomické problémy, místní politika a pandemie covidu-19. Od oficiálního zahájení v roce 2016 byl projekt zaměřen na prodej luxusních nemovitostí, a aby byl atraktivní pro kupce z pevninské Číny, byl mu udělen bezcelní status a daňové úlevy.

Čínská omezení zahraničního kapitálového odlivu a přísná tříletá pandemická omezení znamenaly, že poptávka upadla. Dokončeno bylo asi patnáct procent z celého projektu a počet obyvatel města Forest City se odhaduje na pouhých devět tisíc.

Město plné technologií

Forest City bylo navrhováno jako moderní a technologicky pokročilé město, které kombinuje prvky udržitelného rozvoje, inovativního designu a chytrých technologií. Architekti a inženýři se zaměřili na několik klíčových oblastí, které podporovaly vizi stát se „zeleným a chytrým městem“.

Město mělo být vybudováno kolem umělého lesního ekosystému, jeho budovy měly mít zelené střechy a vertikální zahrady. Součástí návrhu byly víceúrovňové ulice, kde jsou doprava a parkovací místa na nižší úrovni, zatímco parky, sportovní zařízení a dopravní uzly jsou na vyšší úrovni.

Město mělo být napájeno obnovitelnými zdroji energie, což mělo podporovat jeho udržitelnost. Jeho součástí měla být řada technologických vychytávek od energeticky úsporného osvětlení, přes chytré sítě, až po další systémy, které měly zlepšit efektivitu využití energie a snížit ekologický dopad.

Projekt Forest City získal několik prestižních ocenění, která odrážejí jeho inovativní a udržitelné rysy. Zmínit můžeme například cenu IDC Smart City Awards udělovanou projektům, které prokazují výjimečné využití technologií ve městech. Další ocenění Global Model of Low-Carbon City Planning and Design je udělováno projektům, které jsou příkladem nízkouhlíkového plánování a designu měst.

Vysněný ráj se nekoná

Forest City bylo označováno za „vysněný ráj pro celé lidstvo“. Ve skutečnosti však bylo zaměřeno primárně na domácí čínský trh a nabízelo ambiciózním lidem možnost vlastnit druhý domov v zahraničí. Prodejní ceny bytů totiž byly pro většinu běžných Malajců nedostupné. Pro čínské kupce nemovitost představovala investici, kterou by mohli pronajímat místním Malajcům, jako je Nazmi, nebo ji využívat jako prázdninový dům.

Ve skutečnosti je Forest City prakticky izolované – je postavené na rekultivovaných ostrovech daleko od nejbližšího velkoměsta Johor Bahru, což odrazuje potenciální nájemce. Kvůli své strašidelné atmosféře si vysloužilo přezdívku „město duchů“. Město působí opuštěně jako prázdninové letovisko v zimním období. Opuštěné pláže, zavřené obchody a prázdná staveniště vytvářejí strašidelný obraz.

Na opuštěné pláži je ošuntělé dětské hřiště, rezavějící historické auto a možná příznačně bílé betonové „schody do nikam“. U vody jsou cedule varující před koupáním kvůli krokodýlům. V nákupním centru je mnoho obchodů a restaurací zavřených – některé provozovny jsou jen prázdnými staveništi. Surrealisticky působí prázdný dětský vláček, který dělá nekonečná kolečka kolem nákupního centra, a přitom hraje ve smyčce dětskou písničku.

Kde štěstí nikdy nekončí

V sousedním showroomu společnosti Country Garden je vystaven obrovský model města, který ukazuje, jak by mělo dokončené Forest City vypadat. U prodejního stánku sedí pár znuděně vyhlížejících zaměstnanců a nad nimi visí nápis: „Forest City. Kde štěstí nikdy nekončí.“

Zdaleka největším lákadlem je aktuálně bezcelní status oblasti. Na pláži najdete hromady odhozených lahví od alkoholu a hloučky místních alkoholiků, kteří zde zajišťují většinu lidské aktivity. Když padne noc, Forest City potemní. Obrovské obytné bloky, které se nad komplexem tyčí, obsahují stovky bytů, ale rozsvíceno je jen v pár z nich. Je těžké uvěřit, že tu někdo skutečně žije.

„Tohle místo je strašidelné,“ říká Joanne Kaur, jedna z mála obyvatelek, které redaktoři potkali. Ona a její manžel bydlí ve 28. patře jednoho z věžáků – jsou jediní na celém patře. Stejně jako pan Nazmi jsou nájemníci a podobně jako pan Nazmi plánují odejít, jakmile to bude možné.

Chaos na čínském trhu s nemovitostmi

Mluvit s lidmi v Číně, kteří si koupili byty ve Forest City, není jednoduché. BBC se podařilo nepřímo oslovit několik majitelů, ale ti se zdráhali vyjádřit i anonymně. Sociální média však nabízejí neoficiální důkazy. Jeden z kupujících z provincie Liaoning pod příspěvkem o výstavbě uvedl: „Je to velmi zavádějící. Současné Forest City je město duchů. Nejsou tam vůbec žádní lidé. Je daleko od města, má neúplnou občanskou vybavenost a bez auta je obtížné se pohybovat“.

Tato frustrace je cítit v celé Číně, kde je trh s nemovitostmi v chaosu. Po letech bezuzdného zadlužování developerů se vláda obávala vzniku bubliny a v roce 2021 zavedla přísná omezení. „Domy jsou k bydlení, ne ke spekulacím,“ zněla mantra čínského vůdce Si Ťin-pchinga.

V důsledku těchto opatření došly velkým společnostem peníze na dokončení obrovských projektů. V říjnu byla společnost Country Garden nucena opustit dva projekty v Austrálii a prodat nedokončený projekt v Melbourne a další v Sydney.

K současné situaci ve Forest City přispěly také lokální politické faktory. V roce 2018 tehdejší malajsijský premiér Mahathir Mohamad omezil víza pro čínské kupce s odkazem na svůj nesouhlas s „městem postaveným pro cizince“.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat

Někteří analytici zpochybnili rozumnost výstavby megalomanského projektu v zemi, která má tak nestabilní politické a ekonomické prostředí. Současná malajsijská vláda projekt Forest City podporuje, ale potenciálním kupcům není jasné, jak dlouho to bude trvat a do jaké míry.

Country Garden trvá na tom, že současná situace na čínském trhu s nemovitostmi je jen „šum“ a její malajská pobočka „funguje jako obvykle“. Rovněž uvedla, že plány na začlenění Forest City do nové zvláštní ekonomické zóny mezi Malajsií a sousedním Singapurem ukazují, že projekt je „bezpečný a stabilní“.

Pokud jde o krizi v oblasti nemovitostí v Číně, Forest City je klasickým případem ambicí versus reality. K současné situaci možná přispěly lokální faktory, ale je to také důkaz, že výstavba desítek tisíc bytů uprostřed ničeho nestačí k tomu, aby přesvědčila lidi, aby tam žili.

Osud Forest City – a stovek dalších projektů po celé Číně – v konečném důsledku závisí na čínské vládě. Minulý měsíc se objevily zprávy, že Country Garden byla zařazena na předběžný seznam developerů, kteří získají finanční podporu čínské vlády – nicméně rozsah této podpory je aktuálně nejasný.