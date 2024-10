Měly letět na ISS, místo toho zůstaly na Zemi. Astronautky Cardman a Wilson promluvily o svých pocitech

Astronautky NASA Zena Cardman a Stephanie Wilson měly v rámci mise Crew-9 vyrazit na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), nicméně kvůli problémům kosmické lodi Starliner nakonec zůstaly na Zemi.

„Myslím, že by bylo těžké sledovat, jak raketa odlétá a nepřemýšlet přitom: 'To je moje raketa a to je moje posádka'. Díky tomu se cítím být s touto misí velice spjata,“ uvedla Cardman během živého přenosu startu Crew-9.

Pro obě ženy to musel být opravdu hořký okamžik, neboť se na svůj let musely tvrdě připravovat. Crew Dragon má však mj. za úkol dopravit na naší planetu Butche Wilmora a Suni Williams, kteří neplánovaně uvízli na ISS, přičemž pro více než 4 lidi v něm zkrátka není místo. Jeho posádku tak tvořili pouze Nick Hague a Alexander Gorbunov.

Není všem dnům konec

„Samozřejmě chceme být spolu. Vybudovali jsme přátelství a kamarádství... ale mám z nich velkou radost a těším se, až si vyslechnu jejich příběhy z vesmíru,“ komentovala to Wilson.

Cardman nicméně pochválila NASA za to, že upřednostnila „bezpečnost posádky“ a dodala, že Williams a Wilmore jsou „dobře připravení“ profesionálové.

Podle dostupných informací budou Cardman i Wilson přeřazeny na některou (některé) z pozdějších misí. Zatím ovšem stále není jasné, kdy přesně se své vysněné cesty ke hvězdám dočkají.