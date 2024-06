Mercedes-Benz nabíjel tahač výkonem 1 000 kW. Hned v roce 2025 se dostane do produkčních eActrosů

Mercedes ve svém vývojovém středisku ve Wörth am Rhein prezentoval nabíjení nového elektrického tahače neuvěřitelným výkonem 1 MW – raději i slovy – jeden megawatt. Za rychlé nabíjení je dnes přitom považováno cokoli nad 150 kW, ale ano, v osobní dopravě. Pro elektrickou kamionovou dopravu jsou potřeba mnohem větší baterie, a samozřejmě i výrazně rychlejší nabíjení.



Pro eActros bude standard CCS nabíjení o výkonu 400 kW. Podporu MCS (Megawatt Charging Systém) s výkonem 1000 kW bude možné doinstalovat později.

Mercedes se podílí na vývoji nového celosvětového standardu pro nákladní dopravu MCS. Nabíjeným tahačem byl Mercedes-Benz eActros 600, jehož výroba by měla být zahájena do konce roku 2024. Jeho baterie má kapacitou 600 kWh a dojezd by měl činit až 500 km, počítáno samozřejmě i s nákladem. To vychází odhadem na průměrnou spotřebu 120 kWh na ujetých 100 km – připomeňme, že spotřeba osobní elektrických vozů bývá okolo 20 kWh na 100 km.



Koncern Daimler se dívá do budoucnosti. Tohle je prototyp, na kterém testuje vývoj autonomního tahače.

Nákladní doprava si tedy troufá rovnou skočit do dálkových tras, a ne jen na příměstské popojížďky. Zda se uchytí v praxi, bude záležet především na hustotě takto výkonných dobíjecích stanic.