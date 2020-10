Mercedes-Benz pracuje na elektromobilu s „nejdelším dojezdem, jaký kdy svět viděl“

Mercedes-Benz pracuje na novém konceptu elektromobilu s názvem Vision EQXX. Ten by měl na jedno nabití urazit vzdálenost 750 mil, tedy přes 1200 km – dost na to, aby mohl jet z „Pekingu do Šanghaje“.

Známá německá automobilka uvádí, že jejím cílem je vytvořit „elektromobil s nejdelším dojezdem a nejvyšší účinností, jaký kdy svět viděl“. Nepůjde však o sériový vůz.

„Jedná se o seriózní projekt zaměřený na technologie nové generace. Máme v úmyslu začlenit získané vědomosti do nové generace sériově vyráběných automobilů“, vysvětlil vedoucí výzkumu a vývoje Markus Schafer.

Mercedes-Benz podle dostupných informací doufá, že čistě elektrická vozidla postavená na připravované Electric Vehicle Architecture budou do roku 2030 tvořit více než polovinu jejích prodejů.

Zatím bohužel není jasné, kdy bude koncept EQXX odhalen – ani kdy si inovace, které přinese, najdou cestu do některé produkční řady.