Mercedes sází na obří displeje. BMW to vidí jinak, informace promítne přímo před řidiče

Šéf UX designu v automobilce Mercedes-Benz hájí dotykové obrazovky. Uvědomuje si jejich vliv na bezpečnost jízdy, ale přínos prý výrazně převažuje. Šéf konkurenčního BMW to vidí jinak...

BMW na veletrhu CES představilo studii i Vision Dee, která krom proměnné barvy karoserie ve velké míře sázela na digitální řešení. Jedním z nich bylo nahrazení displeje infotainmentu, potažmo také digitální přístrojové desky, velkým head-up displejem promítajícím data přes celou šíři čelního skla.

Toto řešení nebylo smyšlené, BMW s ním počítá v sériové výrobě. Nasadí ho už v chytané řadě modelů Neue Klasse, jejíž první zástupci by se měli představit v roce 2025. Na CESe šéf BMW Oliver Zipse prohlásil, že je absolutně přesvědčený o blízkém konci velkých displejů na palubní desce.

Zipse také říkal to, co už několik let tvrdíme i my. Podle něj obrovským způsobem rozptylují řidiče, takže by se časem mohlo stát i to, že velké displeje z přístrojových deset vytlačí potenciální úpravy předpisů. Zipse si myslí, že konec podobných řešení přijde spíše dřív než později. Údajně novinářům řekl, že zmizí do deseti let.

Vzhledem k současným trendům se deset let nezdá jako příliš realistický odhad. Zákazníci zatím evidentně mají až na výjimky displeje rádi, změny legislativy nějakou dobu trvají a nové generace aut také nepřichází tak často, aby se případná změna v předpisech projevila rychle a napříč průmyslem. Pokud se BMW podaří navrhnout použitelný velkoformátový displej, který nebude rušit řidiče, změně jedině fandíme.