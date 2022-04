Mercedes ujel 1000 km na jedno nabití. V reálném provozu, přes Alpy a s komisařem TÜV za zády

Když Mercedes v lednu představil Vision EQXX a tvrdil, že ujede 1000 kilometrů na jedno nabití, brali jsme to jako teorii, příslib do vzdálené budoucna a zdůrazňovali jsme, že jde pouze o koncept. Teď se Mercedes ozval znovu. S funkčním prototypem slíbených 1000 km opravdu ujel a v baterii zbylo ještě 15 % energie, což by stačilo na dalších 140 km.

Vision EQXX dojel na jedno nabití z Sindelfingenu na jihu Německa přes švýcarské Alpy a severní Itálii až do Cassis na Azurovém pobřeží ve Francii.

Přitom nešlo o žádnou „eko jízdu“, při které by se vůz plazil a zdržoval provoz. Rychlostní průměr byl 87,4 km/h, včetně dlouhé jízdy rychlostí až 140 km/h v rychlém pruhu po německé dálnici, a za různých povětrnostních podmínek, včetně chladného a deštivého počasí.

Automobilka uvádí, že průměrná spotřeba vozu byla „rekordně nízká - 8,7 kWh na 100 kilometrů“. Jízda byla absolvována se zaplombovanou nabíjecí zásuvkou a za doprovodu nezávislého odborníka z certifikačního orgánu TÜV Süd.

„Úspěšná cesta do jižní Francie ukázala, že efektivita je novou devizou. A tento úspěch také jasně vypovídá o našem novém procesu společného vývoje, který zahrnuje mnoho poznatků od týmu formule 1 Mercedes-AMG F1 a jeho špičkových zkušeností v oblasti elektrických pohonných jednotek.“ uvedl v prohlášení technický ředitel Markus Schäfer.

Za velkým úspěchem stojí řada malých detailů

Futuristický koncept zaměřený na aerodynamiku a účinnost baterie Vision EQXX byl ohlášen v lednu 2022. Jeho nesporně dobrý dojezd mají dále vylepšovat střešní solární panely, které mohou přidat až 24 kilometrů.

Firma se v příspěvku na svém blogu podělila o některé podrobnosti o tom, jak tohoto výsledku dosáhla. Například při dálničních rychlostech pomohl vozu extrémně nízký součinitel odporu vzduchu – pouhých 0,17 - a také speciálně vyvinuté pneumatiky Bridgestone.

Při překonávání švýcarských hor pomáhala šetřit energii lehká konstrukce vozu, který váží (na elektromobil „jen“) 1755 kilogramů. Svůj podíl na konečném výsledku odvedlo také brzdění, které rekuperovalo část energie zpět do baterií, a solární střecha.

„Dokázali jsme to! Cestu delší než 1 000 kilometrů s lehkostí na jedno nabití baterie a spotřebou pouhých 8,7 kWh/100 km v reálném provozu. Vision EQXX je nejúspornějším Mercedesem, jaký byl kdy vyroben. Technologický program, který za ním stojí, představuje milník ve vývoji elektromobilů.“ konstatoval nadšeně předseda představenstva Mercedes-Benz Group AG Ola Källenius.