Mercedes ukázal, jak se jezdí v jeho autě budoucnosti. Koncept Vision AVTR dýchá s řidičem

Mercedes se v lednu na veletrhu spotřební elektroniky CES pochlubil konceptem automobilu nazvaným Vision AVTR. Je to další z tradičních konceptů Mercedesu, kterými se vždy snaží ztělesnit své představy o budoucnosti automobilů. Často se jedná o designové studie určené jen na výstavy, které mají omezené funkce, ale Vision AVTR nyní Mercedes předvedl i v praxi:

Koncept je to velmi futuristický a homologaci do běžného provozu by nyní neměl šanci získat, proto se jízdní testy odehrály jen na uzavřeném letišti. Přesto působí velmi neobvykle vidět něco takového v pohybu.

Automobil má důsledně aerodynamický tvar a jeho zaoblenou siluetu ještě podtrhují vyboulené kryty kol se světelnými efekty. Ačkoli disky kol připomínají balónové pneumatiky, uvnitř jsou schovány nízkoprofilové ráfky s klasickými pneumatikami. Ovšem neobvyklé je, že jsou plně řiditelné obě nápravy a auto dokáže jet „šikmo“ až v úhlu 30°.

Dýchá s řidičem

Vzadu je na kapotě síť natáčecích klapek, které se různě natáčejí a rovněž jsou doplněny světelnými efekty. Účelem je možnost aerodynamického přizpůsobení, ale především také design. Vypadá to prostě zvláštně a upoutá pozornost - obzvlášť, když klapky simulují dýchání nebo reagují na procházejícího člověka kolem.

Auto se zkrátka snaží působit, jakoby bylo živé. Dojem se umocní i v interiéru, kde se tento „organismus“ snaží splynout s řidičem. Máme tu jen dvě sedadla v podobě pohodlných křesel. Volant, pedály, tlačítka, páčky... nic takového tady není. K ovládání vozidla slouží jediný oválný ovladač na středové konzoli, na který stačí položit ruku. Auto vás následně pozná, což vám dá najevo tím, že se ovladač začne lehce pohybovat v souladu s vaším dechem.

Ovladačem lze auto rozpohybovat a určovat směr jízdy, nicméně se zde předpokládá, že bude jezdit převážně samo v autonomním režimu. K ovládání dalších prvků poslouží hlas anebo gesta rukou - stačí nastavit dlaň a přímo na ni se díky projekci zobrazí nabídka funkcí. Stačí přejet dlaní na požadovanou položku a sevřením dlaně potvrdit.

Zcela ekologický elektromobil

Zajímavostí je pak i elektrický pohonný systém. Ten totiž vůbec poprvé sází na baterie s organickou technologií, díky čemuž jsou plně recyklovatelné. Baterie má kapacitu 110 kWh a její články jsou namísto vzácných kovů založeny na organické chemii vycházející z grafenů. Koncept se tak stává zcela nezávislý na fosilních zdrojích a dojed by měl až 700 km. K pohonu slouží čtveřice elektromotorů, které dohromady dají výkon 350 kW (476 k).

Nepočítejte s tím, že byste něco takového někdy potkali na silnici. Ačkoli se s konceptem dá jezdit, je to stále především designová studie. Ale Mercedes se na ní naučí spoustu věcí a některé z nich pak přenese i do běžných produkčních modelů. A za pár let se tak i sériové auto může Visionu AVTR alespoň trochu přiblížit.