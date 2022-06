Mercedes vyrobil Formuli 1, která může na silnice. Přidání karoserie a naladění pěti motorů trvalo 5 let

Už je to více než pět let, co Mercedes poprvé ukázal hybridní hypersport AMG One. Teď jej konečně pouští na silnice.

Základem je motor o objemu pouhých 1,6 litru z Formule 1. Pochopitelně je upravený tak, aby vydržel řádově více než ten závodní, také pracuje s běžně dostupným palivem a musí splnit emisní normu Euro 6, ale i tak má výkon 422 kW (574 koní).

Podobně jako u formulí spalovací jednotku doplňují elektromotory. Dva o souhrnném výkonu 240 kW jsou na předních kolech, třetí 120kW je spojený s motorem, čtvrtý 90kW pomáhá turbodmychadlu.

Celkový výkon auta se může vyšplhat až na 782 kW, tedy 1063 koní. Sedmistupňová automatická převodovka posílá výkon na všechna čtyři kola. Při hmotnosti 1695 kg to stačí na zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy, z 0 na 200 km/h za 7 sekund. Udávaná maximální rychlost je 350 km/h.

Baterie má kapacitu 8,4 kWh, což podle údajů výrobce stačí na elektrický dojezd 18 km. Baterii lze nabít externě, za jízdy pomáhá rekuperace. Mercedes hodně řešil chlazení, které by zvládlo i enormní zátěž při jízdě na okruhu, a tak má každý z článků vlastní vodní chlazení.

Design vychází z původní studie, ale v průběhu vývoje se měnil. Má řadu aktivních aerodynamických prvků na předním difuzoru, předních blatnících a zadním křídle, které může řidič nastavovat. V režimech Race Plus a Strat2 generují pětkrát větší přítlak než v dálničním módu. Fandové F1 asi tuší, k čemu je režim Race DRS, pro ostatní jde o dočasné snížení přítlaku pro dosažení vyšší rychlosti na rovinkách.

Hluboké sportovní sedačky poskytují nekompromisní oporu při přetížení v zatáčkách, strohost závodního vozu nečekejte. V kokpitu jsou dvě 10" obrazovky, klimatizace, špičkové audio, couvací kamera atd.

Mercedes-AMG One vznikne v sérii 275 kusů, ceny začínají přibližně na 55 miliónech.

