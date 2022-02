„Měsíc bychom měli rozdělit mezi jednotlivé národy,“ tvrdí známá ekonomka

Měsíc by měl být rozdělen mezi všechny země světa, které by pak své pozemky pronajímaly nebo prodávaly, aby podpořily ekonomiku. Alespoň to tvrdí Rebecca Lowe z Adam Smith Institute (ASI).

Rebecca se o svých kontroverznchí myšlenkách rozepsala v dokumentu Space Invaders: Property Rights on the Moon a vyvolala tím bouřlivé diskuse. Většina lidí se jí vysmívá, ale někteří s ní souhlasí.

Vlastnit majetek ve vesmíru je v současnosti zakázáno smlouvou Outer Space Treaty (OST) z roku 1967. Jak se však komerční cesty mimo naší planetu stávají stále běžnějšími, najdou se i tací, kteří by za vlastní lunární nemovitost byli ochotni zaplatit nemalou sumu.

Něco jako Berlínská konference

Lowe by „rozkouskovala“ Měsíc podle schématu připomínajícího Berlínskou konferenci, na níž na přelomu let 1884 a 1885 evropské mocnosti udělaly totéž s africkým kontinentem. Každá vláda by musela vymyslet, jak zajistit, aby byl prodej jejích pozemku na Měsíci spravedlivý.

V praxi by šlo o „výběrová řízení, akcionářská schémata, jiné tržní mechanismy, loterie nebo různé typy státem určovaných alokací“.

Zůstává však trochu nejasné, kdo přesně by měl přidělování vlastnických práv na starost. Lowe k tomu uvádí, že její schéma je postaveno na jednotlivých národech „soutěžících proti sobě o pozemky na Měsíci“, což by ovšem s největší pravděpodobností vyústilo v nějaký konflikt.

