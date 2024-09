Měsíc byl možná ještě relativně nedávno vulkanicky aktivní. Přišli na to Číňané

Vědci analyzující vzorky shromážděné během čínské robotické mise Čchang-e 5 učinili fascinující objev. Konkrétně narazili na drobné skleněné kuličky, které by mohly představovat první fyzický důkaz toho, že Měsíc byl ještě relativně nedávno vulkanicky aktivní.

Jak je podrobně popsáno v článku publikovaném v prestižním žurnálu Science, badatelé se domnívají, že pouze 3 z cca 3 000 skleněných kuliček nalezených v dotyčných vzorcích byly vytvořeny sopečnou erupcí. Ty zbývající pravděpodobně vznikly v důsledku dopadu asteroidu.

„Tyto tři skleněné kapičky jsou prvním fyzickým důkazem, který máme pro anomálně nedávnou vulkanickou aktivitu na Měsíci. Tato zjištění by mohla podnítit zásadní revizi našeho chápání vývoje Měsíce,“ uvedl Lionel Wilson z Lancaster University.

Je třeba další výzkum

Pokud je tomu skutečně tak, pak k poslední erupci mohlo dojít odhadem před 123 miliony let. To je ovšem v rozporu se stávajícími hypotézami, podle nichž v této době naše přirozená družice na něco takového byla již příliš chladná.

„Mělo by to inspirovat spoustu dalších studií, aby se pokusily pochopit, jak k tomu mohlo dojít,“ komentovala to pro agenturu Associated Press Julie Stopar z Lunar and Planetary Institute.

Tento budoucí výzkum by rovněž vrhnout nové světlo na to, jak přesně mohou malé planety či měsíce zůstávat vulkanicky aktivní po dobu mnoha milionů let.