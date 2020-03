Měsíc neuvěřitelně detailně a blízko: Podívejte se, co viděla posádka Apolla 13 z okna ve 4K

Mise Apollo 13 z programu Apollo měla v roce 1970 za cíl už potřetí přistát s lidskou posádkou na Měsíci. Vše ale nešlo podle plánů a i přes velké problémy, které mohly ohrozit životy astronautů, se podařilo všechny dostat zpátky na Zemi. O této misi vznikl i stejnojmenný film s Tomem Hanksem.

NASA ale vytvořila svůj vlastní „film“, respektive částečnou simulaci. Díky záběrům Měsíce ve vysokém rozlišení, které nasbíral Lunar Reconnaissance Orbiter, totiž inženýři vytvořili krátký snímek toho, kudy přesně letěli astronauti mise Apollo 13.

Na unikátním snímku ve 4K si tak můžete prohlédnout to, co viděli astronauti Apollo 13 z „okna“. A že je na co se dívat, protože kosmická loď oblétávala Měsíc opravdu blízko a na zajímavých místech. V přibližně dvouminutovém videu je pochopitelně vše zkráceno a zrychleno, ale nachází se v něm všechny hlavní pohledy, které z okna raketoplánu mohli astronauti vidět.