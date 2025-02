Měsíční raketa SLS i program Artemis v ohrožení. Mohly by se stát obětí změn v Bílém domě

Kdybychom to tušili, tleskali bychom 16. listopadu 2022 mnohem hlasitěji. V ten den se totiž do vesmíru vydala raketa SLS. Poprvé a možná i naposledy…

Raketa SLS má vynášet loď Orion s astronauty na cestu k Měsíci v rámci programu Artemis. Už před pár týdny se ale začaly objevovat spekulace, že by změny v Bílém domě mohly SLS smést do propadliště dějin.

Chtějí nás zrušit, varuje Boeing

Podle webu Ars Technica viceprezident společnosti Boeing a programový manažer pro raketu SLS David Dutcher minulý týden narychlo svolal schůzku se zaměstnanci.

V průběhu šesti minut je informoval o tom, že smlouvy Boeingu na raketu by mohly skončit už v březnu a že se společnost připravuje na propouštění v případě, že se kontrakt s NASA nepodaří prodloužit.



Raketa SLS na startovní rampě

Boeing také vydal oznámení podle zákona WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification Act), který vyžaduje, aby američtí zaměstnavatelé se 100 a více pracovníky na plný úvazek poskytli šedesátidenní oznámení před hromadným propouštěním nebo uzavřením závodu.

„Abychom se přizpůsobili revizím programu Artemis a očekávaným nákladům, informovali jsme dnes náš tým Space Launch Systems o možnosti snížení počtu pracovních míst přibližně o 400 do dubna 2025,“ uvedl mluvčí společnosti Boeing pro Ars.

Inspirace v raketoplánech

Raketa SLS z velké části vychází z ukončeného programu amerických raketoplánů. Bere si z něj motory RS-25, urychlovací stupně na tuhé pohonné hmoty (SRB) a centrální stupeň rakety je v podstatě přepracovanou vnější palivovou nádrží. Na SLS se podílí více firem. Boeing má pod palcem především zmíněný centrální stupeň (na videu níže je příprava centrálního stupně pro Artemis II).

Časosoběrné video: Příprava rakety SLS

Spekulace ohledně konce SLS nejsou nové. Objevily se už před několika týdny. Katalyzátorem je samozřejmě nástup Donala Trumpa do Bílého domu. SLS ale neměla na růžích ustláno nikdy. Je to složitý a velmi drahý kolos. Vývoj stál více než 30 miliard dolarů a jeden start vyjde na 2 miliardy dolarů.

Ať alespoň letí Artemis II a III, naléhá NASA

Úřadující administrátorka NASA Janet Petro má naléhat na Bílý dům, aby před případným zrušením SLS proběhly alespoň mise Artemis II a Artemis III.

Astronauti by při nich nejdříve oblétli Měsíc (Artemis II) a následně na něm i přistáli (Artemis III). Raketa pro Artemis II je už hotová a začíná její finální kompletace. Ke startu by mělo dojít příští rok v dubnu.

Uvidíme, jaký osud SLS nakonec čeká. Páteční kroky Boeingu ale ukazují, že existuje přinejmenším možnost, že Trumpova administrativa v březnu v rámci svého návrhu rozpočtu navrhne ukončení projektu rakety SLS.



Posádka mise Artemis II, která má za úkol oblétnout Měsíc

Pokud by k tomu došlo, zažili bychom v programu návratu na Měsíc nemalé déjà vu. Před 21 lety byl představen Georgem Bushem program Constellation, jehož cíle byly stejné jako v případě Artemis. V rámci programu se pracovalo na raketách Ares I a větší Ares V. Menší z raket dokonce v roce 2009 odstartovala na první a poslední let. Obama po svém nástupu program zrušil. Zůstala jen kosmická loď Orion, která by patrně přežila i současné případné zrušení SLS.

Pokud by došlo ke zrušení SLS, musela by Orion vynášet jiná raketa nebo spíše rakety. Potřeba by byl také urychlovací stupeň, který by musel být nejspíše vynášen jinou menší raketou. Nabízí se například spolupráce New Glennu od Blue Origin a jeho menší sestřičky (používá stejné motory) Vulcanu od ULA.