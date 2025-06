Meta si pro rozvoj AI zajistila 20 let čisté energie z jádra. V Illinois zachraňuje jadernou elektrárnu

Zdá se, že éra umělé inteligence bude také érou renesance jaderné energetiky. Společnost Meta stojící za Facebookem či Instagramem uzavřela dvacetiletou smlouvu s firmou Constellation Energy. Cílem je zajistit si veškerý výkon jaderné elektrárny Clinton v illinoiském DeWitt County.

Tento krok jasně ukazuje, jak obrovské energetické nároky přináší rozvoj AI a že bez stabilních, bezemisních zdrojů se do budoucna neobejdeme. Proč se ale Meta upisuje k záchraně jedné konkrétní elektrárny? Odpověď je prostá. Elektrárně Clinton hrozilo v roce 2027 nucené odstavení, protože jí bude končit státní podpora v podobě programu Zero Emission Credit (ZEC).

Elektrárna se už před rokem 2017 potýkala s finančními ztrátami a hrozilo její uzavření. Program ZEC ji následně zachránil. Dohoda s Metou jí teď dává finanční jistotu na další dvě dekády provozu a relicencování. Ukazuje se tak, že modernizovat a udržet v chodu stávající zdroj je často smysluplnější než stavět zcela nový.

1121 MW čisté, bezemisní energie

Podstata dohody spočívá v tom, že Meta kupuje celý objem certifikátů o čisté energii z výkonu elektrárny, tedy konkrétně 1121 MW. Celý mechanismus funguje na principu takzvané smlouvy o nákupu energie. Pochopitelně to neznamená, že by k datovým centrům Mety vedl z elektrárny speciální kabel – ta bude i nadále dodávat elektřinu do běžné regionální sítě. Meta si však kupuje certifikáty dokládající původ elektřiny, díky kterým si může započítat, že je její provoz stoprocentně pokryt bezemisní energií.

Meta v tomto trendu rozhodně není sama. Hlad po elektřině, vyvolaný umělou inteligencí, nutí k podobným krokům i další technologické obry. Například Microsoft se podílí na opětovném spuštění reaktoru v elektrárně Three Mile Island a Google s Amazonem investují do vývoje malých modulárních reaktorů (SMR). Velké technologické firmy se tak postupně stávají klíčovými hráči v energetice.

Dopad dohody je významný nejen pro Metu. Smlouva přímo zachrání více než 1100 dobře placených pracovních míst (samotná elektrárna zaměstnává přímo přes 530 lidí) a regionu přinese na daních 13,5 milionu dolarů ročně. Constellation také plánuje věnovat 1 milion dolarů během pěti let na podporu místních neziskových organizací. Navíc plánovanou modernizací dojde k navýšení výkonu elektrárny o 30 megawattů, což je vítaný příspěvek do sítě.

Je to jen dílek velké skládačky

Studie ukazují, že uzavření této jaderné elektrárny by znamenalo nárůst emisí CO₂ o 34 milionů tun během dvaceti let, což odpovídá ročnímu provozu více než sedmi milionů aut, a pokles HDP státu Illinois o 765 milionů dolarů ročně. Nejde tedy jen o abstraktní korporátní strategii, ale o hmatatelnou pomoc pro místní ekonomiku a komunitu.

Constellation Energy také zvažuje rozšíření areálu o malý modulární reaktor (SMR), což je nová generace jaderných zařízení navržených pro vyšší bezpečnost, flexibilitu a rychlejší výstavbu. Pokud by se projekt podařil, mohla by se elektrárna Clinton stát vzorem pro další podobné lokality, kde lze využít stávající infrastrukturu a zkušenosti personálu.

Tato smlouva je pro Metu jen jedním dílkem velké skládačky. Souběžně totiž běží poptávkové řízení na výstavbu zcela nových jaderných zdrojů o výkonu 1 až 4 gigawatty. Provozovatel sociálních sítí už obdržel přes padesát nabídek a vybírá z nejužšího seznamu projektů. Budoucnost umělé inteligence se tak, zdá se, neobejde bez masivních a spolehlivých dodávek energie z jádra.