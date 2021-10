Meteorit v Kanadě prorazil střechu domu a dopadl do ložnice, kde překvapil spící ženu

Profesor Stephen A. Nelson v minulosti vypočítal, že pravděpodobnost zásahu člověka meteoritem je 1:1 600 000. Jinými slovy: šance je malá, ale rozhodně ne nereálná. To může potvrdit Ruth Hamilton z města Golden, nacházejícího se v jihovýchodní Britské Kolumbii v Kanadě.

Mohla to být noc jako jakákoli jiná – Ruth Hamilton spala ve svém domě, když ji probudil štěkající pes, který ji upozornil na to, že do její ložnice vletěl kámen z vesmíru. „Pak už následoval jen obrovský výbuch a úlomky na mém obličeji,“ vzpomínala žena v úterním rozhovoru.

S meteoritem v posteli

„Vyskočila jsem z postele a rozsvítila světla. Nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem zavolala na tísňovou linku,“ dodala. „Mluvila jsem s operátorkou, která mi kladla různé otázky a v tu chvíli jsem odhrnula jeden ze dvou polštářů, na kterých jsem spala, a mezi nimi byl ten meteorit.“

Uhlově šedý kus horniny o velikosti zhruba menšího melounu spadl z vesmíru, prorazil střechu domu a strop místnosti. Nakonec spočinul na květinovém povlaku polštáře, jen několik centimetrů od místa, kde měla Ruth chvíli předtím hlavu.



Meteorit v Kanadě prorazil střechu domu a dopadl do ložnice

„Třásla jsem se jako osika,“ řekla Hamilton. „Člověk tvrdě spí, myslí si, že je ve své posteli v bezpečí, a najednou ho může sejmout meteorit.“ Nutno podotknout, že Hamilton zpočátku nevěděla, že jde o meteorit. Spolu s policistou, který byl vyslán na místo, se nejprve domnívali, že se jedná o úlomky ze staveniště na nedaleké dálnici.

Vesmírného návštěvníka potvrzují vědci

Policista kontaktoval stavební dělníky, kteří mu řekli, že tu noc neprováděli žádné trhací práce. Někteří z nich ale viděli „padající hvězdu“ a zaznamenali několik rázů. Tato svědectví dovedla policistu k přesvědčení, že by se mohlo jednat o návštěvníka z vesmíru.

Meteorit v ložnici

Hamilton následně o nálezu informovala tým odborníků ze Západní univerzity v Ontariu, kteří později potvrdili, že kámen skutečně pochází z vesmíru. „Je to určitě meteorit,“ řekl profesor na katedře fyziky a astronomie Peter Brown.

Žena plánuje poslat meteorit Brownovi a jeho týmu. Brown doufá, že během příštího měsíce určí typ meteoritu – zatím má podezření, že přiletěl z hlavního pásu asteroidů naší sluneční soustavy. Uvedl také, že to není poprvé, co někomu spadl meteorit do ložnice – v minulém roce se to stalo v Indonésii.