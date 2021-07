Meteorologické extrémy: Od nelidských teplot přes ničivý vítr po nejdelší blesk

Ačkoli si mnohá místa na území České republiky v uplynulých dnech „užívala“ velká vedra, k absolutním rekordům chyběl pořádný kus! Pojďme se podívat na meteorologické extrémy a s nimi související rekordy u nás i v zahraničí!

Nejvyšší teploty

Když už tu máme žhavé léto, nedá se začít jinak než nejvyššími teplotami. Podle Světové meteorologické organizace (WMO) byla nejvyšší zaznamenaná teplota naměřena 10. července 1913 v kalifornské oblasti Furnace Creek. Rekordní údaj má hodnotu 56,7 °C, nicméně jeho platnost je zpochybňována, protože později byly objeveny možné problémy s měřením.



Rekordní údaj má hodnotu 56,7 °C

Christopher C. Burt, zabývající se historií počasí pro službu Weather Underground, se domnívá, že údaj z roku 1913 je „mýtus“ a je nejméně o 2,2 nebo 2,8 °C vyšší, než by odpovídalo skutečnosti. Dle jeho názoru byla nejvyšší spolehlivě zaznamenaná teplota na Zemi naměřena v Údolí smrti: 54,0 °C. To by ovšem bylo méně než teplota 55 °C zaznamenaná roku 1931 v Kebili v Tunisku.

Evropský rekord má Řecko, v Athénách 10. července 1977 naměřili 48,0 °C. Česko je až ve druhé polovině žebříčku, rekordní teplota 40,4 °C byla naměřena 20. srpna 2012. Překvapivě se nejednalo o oblast jižní Moravy, ale Dobřichovice ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ. 20. října 2013 byla odhalena socha, která toto maximum připomíná – vytvořil ji akademický sochař Petr Váňa.

Varovným prstem je rekord z letošního 1. července. Světová meteorologická organizace (WMO) uznala nový teplotní rekord pro antarktický kontinent, zaznamenaný 6. února 2020 na stanici Esperanza. Jeho hodnota je 18,3 °C. Odmítla však ještě vyšší teplotu 20,75 °C, která byla zaznamenána 9. února 2020 na automatické stanici pro sledování věčně zmrzlé půdy na ostrově Seymour.