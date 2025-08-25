Meteorologové vysvětlují, proč předpověď počasí někdy nevyjde

Český hydrometeorologický ústav na sociálních sítích prosí, aby všichni sdíleli příspěvek níže. A tak se přidáváme a tady to máte černé na bílém:
Proč je v aplikaci déšť, ale venku neprší? A jak to, že ráno mělo být 12 °C, ale je 7 °C? A proč to nemohou meteorologové prostě „opravit“ podle situace?
Dnešní doba přináší mnohé možnosti, třeba zobrazení bodové předpovědi počasí na jedno kliknutí. Je to krásně jednoduché, pěkné ikonky, konkrétní místo, čas a je jasno za pár vteřin. Ale:
1. Rozlišení modelů
Pamatujete na první digitální fotoaparáty a staré mobilní telefony? Pokud jste pořídili fotografii a zvětšili ji, moc detailů tam vidět nebylo, že? I numerické modely mají určité rozlišení - náš Aladin třeba něco málo přes 2 km, řada jiných modelů má ale rozlišení ještě menší
Malé lokální jevy tak numerický model ani teoreticky nedokáže přesně zachytit - stejně jako fotografie s malým rozlišením. To se netýká samozřejmě jen přeháněk a bouřek, ale i teplot. I v rámci menší vesnice můžete mít teploty s obrovským rozdílem (okraj na kopci vs údolní náves).
2. Doba výpočtu modelu
Numerické modely jsou počítány většinou s krokem po 3-12 hodinách, jen výjimečně častěji. Výpočet má ale při obrovském množství dat "skluz". Prostě to trvá. Proto např. předpověď počítaná podle půlnočních dat se zobrazí často až brzy ráno - co se stane mezitím, to do výpočtu modelu logicky nevstupuje, protože se model mezitím počítá.
3. Nejistota lokálních jevů
V teplé části roku jsou přeháňky nebo bouřky docela časté. Jejich přesný výskytu je ale z mnoha důvodů dopředu nemožný. Příroda je prostě příliš složitá, abychom to dokázali rozumně dopředu přesně říct (i proto na celém území výstrahy se bouřky nikdy nevyskytnou). Právě v případě hodně lokálních jevů je přesnost bodové předpovědi většinou špatná. Pokud tak máte v aplikaci během dusného letního odpoledne ikonku s bouřkou nebo přeháňkou, je velmi malá šance, že tomu tak i bude. U plošnějšího deště je spolehlivost bodové předpovědi mnohem lepší.
A proč nemůže meteorolog bodovou předpověď opravit podle situace? Nebo podle aktuálních radarových dat?
Tato otázka se samozřejmě nabízí, ale není v reálu možná. To, co vidíte v aplikacích je výpočet složitých rovnic převedených do ikonek a čísel (teploty). Tuto předpověď nedělá meteorolog fyzicky, ale je to jen automatický výpočet, jak to z modelu "vypadne" pro stovky až tisíce různých míst. Stejně tak není možné propojit aktuální radarová data s výpočtem modelu - jak je napsáno výše, výpočet trvá většinou hodiny a není možné tam jednoduše nahrát aktuální data a předpověď v reálném čase průběžně upravovat.
4. A jaká je tedy nejlepší aplikace?
Aplikace jen jakýsi obal, do kterého jsou zabaleny právě výpočty různých numerických modelů. Aladin, ECMWF, GFS, ICON. To jsou jen jednotlivé názvy a zkratky některých z nich. Všechny modely jsou ale omezeny více či méně tím, co je napsáno výše. Proto i všechny aplikace budou mít více či méně tento handicap.
Co tedy s tím?
V první řadě. Uvědomit si limity a nejistotu v předpovědi počasí, u té bodové předpovědi to platí obzvlášť. Doba je rychlá, ale je lepší mít větší povědomí o celkové situaci. Smysl má sledovat třeba krajské textové předpovědi.
Ty vám sice neodpoví přesně, kde bude nebo nebude pršet, ale získáte povědomí, jaký typ počasí se vlastně chystá (rozsáhlejší fronta s deštěm, nebo izolované bouřky). Ty jsou tvořeny meteorology a jejich zkušenostmi. Smysl má i sledovat předpovědní mapy, v případě bodové předpovědi alespoň i pravděpodobnost srážek. Důležité je také sledovat předpovědi průběžně a porovnávat více zdrojů.
A nezapomínejte také sledovat meteorologický radar - ten ukazuje aktuální srážky a je tak - z logiky věci - přesnější, než předpověď. V případě přeháněk a bouřek je to nutnost.