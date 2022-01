Mexické drogové kartely používají drony s malými bombami. Odhození a zásah rovnou nafilmují

V roce 2006, krátce po svém nástupu do úřadu, vyhlásil mexický prezident Felipe Calderón válku proti drogovým gangům. Jak to ale v podobných případech bývá, tento krok nepřinesl rychlý konec drogových kartelů, ale roztočil obludnou spirálu korupce a násilí, které pokračuje dodnes. Kartely válčí s vládou a také mezi sebou, ve snaze ovládnout co největší území a co největší podíl na vývozu drog do Spojených států.

Není tajemstvím, že mexické kartely využívají tradiční zbraně, včetně těžké techniky, ale i pozoruhodné nekonvenční zbraňové systémy, včetně dronů v mnoha podobách. Nedávno zveřejněné video ukazuje, jak jeden z významných a stále lépe vyzbrojených mexických kartelů používá dron shazující malé bomby (bomblet).

Zprávy o těchto kvadrikoptérách, z nich každá nese jednu či několik malých bomb, se objevily již dříve, zmíněné záběry ale nabízejí zatím nejlepší ukázku dronu, který funguje jako bombardér ve službách kartelu.

Zmíněné video natočila kamera na palubě dronu během náletu dne 12. ledna 2022. Zatímco se dron vznáší nad nepřátelským táborem, záběry ukazují shození několika malých bomb a lidi na zemi, kteří se snaží uniknout do bezpečí. Na videu jsou patrné nejméně tři exploze, které vedly k požáru části tábora.

Druhá část videa zachycuje zánik dronu, jehož let se vymkne z kontroly, snad v důsledku zásahu střelbou, a dron se řítí k zemi.

Zpravodajský kanál Quadratín Michoacán uvedl, že zmíněné závěry pocházejí z útoku, který uskutečnil jeden z nejmocnějších a nejnebezpečnějších kartelů Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Kartel pochází ze státu Jalisco v západním Mexiku a během tohoto útoku měl bombardovat minimálně dvě sídla v Tepalcatepecu, El Bejuco a La Romera. Tato oblast se nachází ve státu Michoacán, který na severu a západě sousedí se státem Jalisco.

Útok podle všeho nebyl náhodný. Jde o součást dlouhodobého úsilí kartelu CJNG a jeho šéfa Nemesia Oseguery Cervantese, jednoho z nejhledanějších zločinců světa, o ovládnutí Tepalcatepecu, který je momentálně pod kontrolou rivalů z United Cartels. Dronovému bombardování předcházel útok ozbrojenců CJNG právě na El Bejuco a La Romera.

Improvizované bombardovací drony se zřejmě poprvé objevily v bojích o irácký Mosul v roce 2017. Od té doby se šíří na podobná bojiště po celém světě. Experti upozorňují, že možnost bombardování s minimálními náklady mění povahu řady konfliktů a že do budoucna lze čekat její další rozvoj.

Titulní foto: BaptisteGrandGrand, CC BY-SA 4.0